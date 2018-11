Susana Zabaleta estrenará musical a finales de enero del 2019

Con el tema central de la bipolaridad, Susana Zabaleta encabeza el elenco del musical Casi normal, que se estrenará a finales del mes de enero del 2019 en el teatro Aldama, una puesta en escena que lleva poco más de diez años en cartelera.



Zabaleta reveló que hace el papel de la mamá. “Ella sufre de bipolaridad y combinado con un poco de humor, le da mucho sabor a las conversaciones y situaciones de familia en las que el público tendrá que descubrir en qué momento es casi normal, y en qué otros su enfermedad la supera”, expresó.

El próximo mes de abril esta obra cumplirá 10 años en cartelera en Broadway desde su estreno, rompiendo récords de taquilla durante mucho tiempo y se ha presentado en 22 países con una adaptación a 11 idiomas distintos.



Para la Zabaleta, está puesta en escena marca su regreso a los musicales luego de la temporada con Los locos Adams, “para mí es genial interpretar a esta mujer (Diana Bueno), si de por sí las mujeres somos casi normales, añadirle un poco de bipolaridad, bueno es algo explosivo y divertido, para mí es un personaje muy querido pues me da la oportunidad de mostrar más de la Zabaleta”, expresó.

La obra original cautivó a la crítica neoyorkina y obtuvo dos premios Tony y un Pulitzer, gracias al trabajo del autor original Brian Yorkey, quien también es el creador de la exitosa serie 13 Reasons Why de Netflix.



El encargado de dirigir éste musical en la Ciudad de México será Diego del Río y en sus palabras, “la historia recorre una ola de emociones que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido. Casi normal funciona como un alivio en tiempos donde lo perfecto no existe y ser casi normales es lo normal”, señaló.

Con un texto que va desde la comedia al drama, la música tiene esos mismos giros desde el rock al folk y aquí en México la adaptación también es muy local.



Sobre su preparación, Susana Zabaleta reveló que no hubo preparación en especial, sino abrirse y compartir sus experiencias, pues sufrió de depresión y en ese proceso vivió el experimento de probar cinco medicamentos distintos que la llevaron a la locura. “Crucé un túnel oscuro, profundo, lleno de soledad y por suerte salí adelante de este problema, claro primero tuvieron que atinarle al medicamento que me permitía ver las cosas con claridad, por lo que no todo es una actuación, sino compartir lo que viví”, expresó la actriz.

A decir de los productores la obra identifica, confronta, emociona y divierte al público que seguramente se identificará con los personajes y conforme avanzan las semanas, irán develando más al público sobre la trama de esta obra.