Sylvia Pasquel graba su reality de televisión

Sylvia Pasquel tendrá su propio reality show. “Es en torno a la crónica de mi día a día para que me conozcan como persona, nadie está viviendo conmigo para grabarme”, explica la actriz quien ha sabido adaptarse a los nuevos formatos y ahora también triunfa con sus historias a través de Tik Tok.

“El público fue el que me hizo viral con el clip de Mis ahorros y de ahí ya me seguí. Por eso digo, hay para todos, no es competencia. Todos podemos ganar un dinerito ahí si te haces viral, por qué no”.

Gossip Raúl Araiza cumple 11 años al frente de Miembros al aire

Pasquel se reservó el nombre de la plataforma de streaming o televisora para la que graba su día a día, pero comentó: “no quiero una bioserie o un libro autobiográfico, mejor acepté mi reality”.

LA PINAL AL TEATRO

La actriz, que acaba de reabrir su foro con la obra Horas contadas, dijo que su madre, Silvia Pinal usa una silla de ruedas para poder trasladarse mejor, tanto en su casa como fuera de ella.

“Ahora los fines de semana la invitó a comer o a ir al teatro. Estoy feliz porque como vivimos cerca tengo la oportunidad de estar más tiempo con ella. Voy por ratitos o me la llevo a comer, o platico con ella, le habló por teléfono. Mi mamá tiene sus terapias, pero para moverla con facilidad ella tiene su silla de ruedas. Ahora no me puede decir que no, porque antes si iba sola. Ahora ya no”.

También espera que pronto inicie la señora Pinal los ensayos de una obra teatral infantil que protagonizará. “Yo soy la más emocionada de que regrese y se ponga a chambear. También mis hermanos están llenos de alegría por su regreso al teatro. La verdad, no estoy tan acostumbrada a verla tan calmada”, precisa.

UN MENSAJE PARA CARMEN SALINAS

Sylvia Pasquel también recordó a Carmen Salinas, con quien le tocó trabajar en cine. “Todos estamos consternados, todos queremos a Carmen, todos hemos trabajado con ella. En mi caso fue cuando hice dos películas donde iba también Rafa Inclán y ella era mi mamá, las historias eran Super mandilón y Super mandilón 2. Fue tan divertido y hay tanta historia detrás.

“También coincidimos en las ceremonias de premiación de PECIME, ella es muy juguetona, muy traviesa. Recuerdo que estábamos de pie esperando que nos entrevistaran y ella pasaba y nos levantaba la falda o el vestido para que se nos vieran los calzones. Siempre ha sido así muy chispa Carmen Salinas”.