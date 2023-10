Taylor Swift estrena The Eras Tour en Los Ángeles; Beyoncé acude al estreno

The Eras Tour tuvo su estreno en el cine AMC ubicado en The Grove ubicado en Los Ángeles, California. La cinta de Taylor Swift promete ser todo un éxito para sus fans y lo que más llamó la atención fue la aparición de la superestrella en la premiere junto a Beyoncé.

Antes de que iniciara la película, Taylor Swift, quien llevaba un vestido azul cielo, dedicó unas palabras a los asistentes donde agradeció al público su presencia y todo el apoyo que siempre le han brindado.

A ambas se les vio muy felices posando para fotos mientras se abrazaban y sonreían para los paparazzis.

@taylorswift My soul = broken. In the best way possible. Honestly can't even remember my own name 😇🙏🥹 📷: Mason Poole

“Estoy muy orgullosa”, dijo Taylor Swift a los asistentes

Así también, antes de que comenzara la proyección de la cinta en el cine AMC, la cantante de Pensilvania, dedicó un breve pero emotivo mensaje a todos los asistentes. Portando un hermosos vestido azul, que hacía referencia a su era “1989” , la intérprete de “Shake It Off” , habló sobre el esfuerzo de su equipo y de todos los swifties que han hecho posible la realización de The Eras Tour.

“Sólo quería venir a saludarlos. Me gusta observar lo que sucede en el mundo y estoy muy orgullosa de la gira en este momento por lo que se ha convertido”.

“Su pasión, emoción y sentido del humor, así como atención al detalle han hecho posible este recorrido”.

#ErasTourMoviePremiere #TaylorSwift #ErasTour #ErasTourMovie #TheGrove #LosAngeles #AMC #AMCTheaters #TaylorNation #Swiftie ♬ original sound - Francis Dominic @francisdominiic I love you so much @Taylor Swift!!!! Thank you for having me here!!!

“¿Qué cómo me siento al respecto? Realmente estoy orgullosa de la forma en que ha sido capturado el show para la película y los recuerdos que todos creamos juntos. Entonces, el hecho de que ustedes quisieran estar aquí para celebrarlo conmigo… ¡Los amamos! Estamos muy orgullosos de la banda, los bailarines, el equipo”.





Canciones que no se incluyeron en The Eras Tour

Algunos fans ya se han dado a la tarea de recopilar las canciones que no aparecen en la cinta. Diversos usuarios reaccionaron decepcionados ya que algunas de los temas más emblemáticos no aparecerán.

#SpoilersMusicales #TaylorSwift #TSErastour #tserastourfilm #erastourfilm #ts #swifties #swiftietiktok #13taylorswift #erastourmovie #spoilers #cardigan #thearcher #taylornation #spoileralert #friendshipbracelets #tisthedamnseasontaylorswift #setlist #taylornation13 #theerastourtaylorswift ♬ cardigan - Taylor Swift @trendingtv_pe ¡Alerta de spoiler! Fans privilegiados en la premiere del Eras Tour nos dan un vistazo exclusivo de las canciones que no llegaron al setlist de la película. 🎶😱

Aquí la lista de canciones que no aparecerán: