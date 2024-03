Euphoria, cada vez más lejana: Zendaya rechazó guión con menor protagonismo

A principios de esta semana trascendió que la producción de la tercera temporada de la serie Euphoria, protagonizada por la dos veces ganadora del premio Emmy, Zendaya, así como Jacob Elordi y Sydney Sweeney, sería aplazada indefinidamente, generando preocupación entre los fans.

La realidad es que, hasta el momento, no existen guiones definitivos para esta nueva entrega y, de acuerdo con la revista especializada Variety, Zendaya (quien además fue merecedora de un Globo de Oro por este proyecto) no estuvo de acuerdo con el rumbo que tomaría su personaje, Rue.

Así lo reportaron fuentes internas de HBO, quienes aseguraron que el creador, Sam Levinson, había propuesto que hubiera un salto de tiempo en la serie, por lo que el público ya no vería a “Rue” (la protagonista) como estudiante de preparatoria, sino trabajando como detective privada.

Otra de las versiones era que el personaje estuviera embarazada como vientre de alquiler, pero esa idea fue rechazada por los ejecutivos del canal.

Además, ni la actriz ni los productores estuvieron de acuerdo con que su participación quedara en segundo plano, pues el objetivo era darle más protagonismo a “Cassie” (Sydney Sweeney) y “Nate” (Jacob Elordi).

Estos dos últimos actores han triunfado recientemente por su éxito en películas como Todas Menos tú (que generó una taquilla de 217 millones de dólares en Estados Unidos) y Saltburn, respectivamente.

La serie sigue los pasos de un grupo de estudiantes de preparatoria mientras atravesaban por las complicaciones del amor, la sexualidad y las drogas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por euphoria (@euphoria)

La trama inicia cuando “Rue”, quien había batallado gran parte de su vida con las adicciones, se encontraba en proceso de rehabilitación, pero a lo largo de la trama recae y se mete en problemas otra vez.

En la última entrega la joven se había involucrado con una traficante, quien le dio una maleta llena de droga para vender, pero ésta terminó por desaparecer la mercancía, quedando a deber una cuantiosa cantidad de dinero a su “jefa”.

Esa fue una de las principales preguntas con la que los fans se quedaron, pues en el final de temporada no se dieron respuestas a esa situación.

Otro de los factores que afectó el desarrollo de la serie fue el repentino fallecimiento de Angus Cloud, quien murió por sobredosis el 31 de julio de 2023, y cuyo personaje (Fezco) era uno de los favoritos de los fans.

De acuerdo con Variety, el representante de Levinson rechazó las solicitudes de entrevista y los canalizó directamente al comunicado que lanzó HBO.

Por el momento no se sabe si retomaran la producción, pero se informó que los ejecutivos no están dispuestos a poner en marcha un guión que no haya sido aceptado por todas las partes involucradas, pues quieren evitar el fracaso que sucedió con The idol, otra serie escrita por Levinson que fue cancelada tras su primera temporada.