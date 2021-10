The Beatles y la India: Una aventura de más de medio siglo

Un nuevo documental explora el legado perdurable del tiempo que la banda The Beatles pasó en la India.

The Beatles And India se titula el trabajo audiovisual que será lanzado el 29 de octubre y que vendrá acompañado de un disco que lo complementa.

Mediante material de archivo, grabaciones, fotografías, historias de testigos, comentarios de expertos e imágenes en locación en India, cobra vida el fascinante viaje de George, John, Paul y Ringo, de una vida de celebridad intensa en el occidente a un lejano ashram del Himalaya en la búsqueda de la dicha espiritual, inspirando un estallido creativo sin precedentes.

De acuerdo con la agencia DMusic, que dio a conocer este lanzamiento, se trata de la primera exploración seria de cómo India influenció el desarrollo de la banda de rock más grande de todos los tiempos, así como su rol pionero al ligar dos culturas totalmente diferentes.

“Inspirado en el libro de Ajoy Bose, Across The Universe - The Beatles In India, el empresario musical británico indio, Reynold D’Silva, ahora toma la saga de The Beatles and India con la producción del debut como director de Bose. Bose y el investigador cultural y co-director, Pete Compton, quienes han creado una presentación audiovisual que se distingue de los demás documentales de la banda, profundizando en el periodo más crucial de su evolución, de las estrellas pop más famosas del mundo a artistas pioneros multifacéticos”, señala el comunicado de la agencia.

El documental ya ganó varios premios en el Best Film Audience Choice y Best Music in Tongues On Fire, así como el 2021 UK Asian Film Festival, en donde se estrenó este año.

Además, como parte de la selección oficial del festival, la película fue mostrada en el Thessaloniki Documentary Festival, de Grecia, en junio y se proyectará en el Film Fest Gent (Bélgica) y Valladolid International Film Festival (España) en octubre.

El lanzamiento de la cinta y del álbum, titulado Songs Inspired By The Film The Beatles And India, editado por Silva Screen Records, contará con versiones de canciones de The Beatles escritas durante el tiempo que pasaron en India, pero ejecutadas por artistas contemporáneos de esa nación.

“El álbum sirve como evidencia del legado de este crossover cultural y cuenta con un elenco diverso de artistas indios (Vishal Dadlani, Kiss Nuka, Benny Dayal, Dhruv Ghanekar, Karsh Kale, Anoushka Shankar, Nikhil D’Souza, Soulmate y muchos más) todos imprimiendo su propio estilo, además de aportar influencias y técnicas contemporáneas y clásicas de India”, añade el comunicado.

Destaca que el lanzamiento físico del álbum en CD y vinilo también incluirá un disco extra con la música original de la película.

La banda sonora de la cinta fue escrita por el compositor Benji Merrison y grabada en losm míticos estudios Abbey Road Studio 2, la casa legendaria de las sesiones de grabación de The Beatles, así como en Budapest, Hungría y en Pune, India.

