Cuphead ahora será serie animada en Netflix

Una de las mayores entregas de los últimos tiempos en el mundo de los videojuegos es Cuphead, por su atractivo estilo audiovisual (dibujos hechos a mano y música de orquesta) así como el estilo Boss Rush, que concentra luchas contra enemigos finales.

Hoy, en una de esas noticias que nadie espera pero a todos agrada, se anunció que Netflix junto a King Features y el desarrollador de Cuphead, lanzarán una serie del videojuego en la plataforma de streaming más grande del mundo.

The Cuphead Show presentará un estilo de animación muy apegado a los años 30, incluso se mostrarán dibujos a mano creados por el propio estudio de animación interno de Netflix.

Hasta el momento no existe una fecha de lanzamiento, así lo confirmó Jared Moldenhauer, co-creador del título en una entrevista para IGN, pero asegura que la historia de Cuphead y Mugman en la Isla Inkwell, traerá cómicas aventuras.

Otro dato que es importante mencionar, es que la serie estará enfocada principalmente para los niños, pero también contará con situaciones que los adultos considerarán graciosas, básicamente, la historia similar al del videojuego, pero contada desde otra perspectiva.

En cuanto a los showrunners, CJ Ketter de King Features, Chad y Jared Moldenhauer por parte de Studio MDHR, serán los Productores Ejecutivos de la serie.

The Cuphead Show será producida por Netflix Animation, Annie Dave Wasson y Cosmo Segurson, quienes han trabajado en proyectos como Mickey Mouse y La vida moderna de Rocko.

El videojuego de Cuphead fue lanzado originalmente para Xbox One y PC, pero más tarde llegó a la consola de Nintendo Switch y muy pronto lo hará para coches Tesla e incluso se espera que para el 2020 llegue a las consolas The Delicious Last Course.

Habrá que estar pendiente de todas las cuentas oficiales del equipo de producción para conocer más noticias y detalles de la serie, pero lo que si nos queda claro, es que Cuphead tiene mucho material para ser explotado.