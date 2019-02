The Fuzztones, The Mummies y The Gories... revelan cartel del Wild O’Fest 2019

La cuarta edición del festival de surf y garage Wild O’Fest 2019 será el sábado 1 de junio en el Pabellón Cuervo con la presentación de The Fuzztones, The Mummies y The Gories, entre otras bandas.

En el encuentro organizado por la promotora Ocesa en conjunto con Superbookers y Talento de Casa también participarán Doctor Explosión, The King Khan & BBQ Show, Davila 666, The Phantom Four, The Surfrajettes, Viv and The Sect, Los Pegajosos, Thálasses y The Centellas.

The Fuzztones, integrada por Lana Loveland, Lenny Svilar, Vince Dante, Fuzz Wrecker, Rob Louwres y el guitarrista fundador, Rudi Protrudi, surgió en 1980.

Irrumpió en la escena del punk neoyorquino recuperando el garage rock de los sesentas y cuenta con memorables "shows" en la mítica sala del CBGB.

The Mummies, en tanto, inició en 1988. Creó y promovió el concepto “Budget Rock”, que rechazó el profesionalismo y el estatus de estrellas y estuvo a favor de una estética más simple y con la ideología “hágalo usted mismo”.

La banda de California está conformada por Trent Ruane, Maz Katthua, Larry Winter y Russell Quan, quienes durante sus giras se trasladaban en una ambulancia Pontiac de 1965.

A su vez The Gories son un grupo formado en 1986 en Detroit. Lanzó en 1989 su primer disco “Houserockin” con el que tuvo gran éxito pero tras seis años Mick Collins, Dan Kroha y Peggy O’Neill decidieron separarse.

Sin embargo en 2009 regresó a los escenarios, fecha desde la cual se sigue caracterizando por sus potentes guitarras y demoledora batería.

La banda puertorriqueña Davila 666 está conformada por integrantes de otros proyectos boricuas. Inició en 2005 por el cantante Sir. Charles, quien reunió a AJ Davila, GiGi Davila, Johnny Otis Davila, Panda Davila y The Latin Snake.

Da vida a un sonido espontáneo y sus canciones trata temas como el ghetto, el amor y las drogas. Tras siete años de estar fuera de los escenarios regresa este 2019.

Doctor Explosión es un trío español con un currículum internacional extenso, ha desfilado por Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En Londres grabó varios de sus trabajos discográficos con Liam Watson, productor de The White Stripes y sus discos se distribuyen en todos los continentes.

En tanto, The King Khan & BBQ Show es el dúo canadiense de rock-garage, con una fusión de ritmos que va por el doo wop, punk y soul. Ambos formaron parte de The Spaceshits pero luego cada uno siguió su camino en solitario hasta que en 2004 decidieron volver a juntarse.

The Phantom Four, oriunda de Ámsterdam, es considerada la mejor banda del surf de Holanda que combina música de todo el mundo con el clásico sonido de la guitarra típica del estilo surf. Regresó a los escenarios con nuevo disco y guitarrista.

La representación femenina en Wild O’Fest correrá a cargo de The Surfrajettes, un cuarteto de canadienses integrado por Nicole Damoff, Shermy Freeman, Sarah Butler y Anna Liebel, así como por el power trío de mujeres The Centellas, indicó un comunicado.

El surf nacional corresponderá a Viv And The Sect, que tienen contrato con la disquera Get Hip Recordings, sello dirigido por Gregg Kostelich de la banda The Cynics, el grupo poblano Los Pegajosos y los capitalinos de Thálasses.

Todos los participantes pondrán el ritmo, color, baile y sudor en lo que es una de las máximas fiestas del género surf y garaje, que surgió en México y se ha posicionado como el más importante de América Latina.