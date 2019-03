Tina Galindo, una vida dedicada al teatro

AFP

Al principio no sabía qué camino tomar en la vida, probó ser actriz y se dio cuenta que no era lo suyo, pero de algo estaba segura y era de que su rumbo tenía que ver con las artes, alguien le propuso aprender sobre la producción teatral y sin querer definió su destino.

A partir de entonces, la historia de Tina Galindo se formó a partir de respuestas positivas, nunca dijo no a los desafíos a pesar de su juventud y tampoco tuvo miedo a hacer propuestas.

"Yo te puedo decir que en ningún momento sentí que me rechazaran por ser mujer", siendo que se formó y creció en un área copada por hombres.

"Cuando yo empecé, porque además yo empecé abajito, no sabía ni que quería, primero quería ser actriz, y entonces me fui a tomar clases con Dimitrio Sarrás, que era lo máximo en esa época, fue el director de la telenovela Colorina, pero me di cuenta que no era lo mío", cuenta la productora teatral que actualmente tiene en cartelera el musical Hello Dolly!

Su primer encuentro con el teatro fue con la obra El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas, con la que su autor Paul Zindel se llevó el premio Pulitzer.

La obra la protagonizaba Carmen Montejo, "ese año arrasó con todos los premios, creo que entre por ahí con el pie derecho, hice algunas obras como asistente, estaba yo muy joven. Tenía un amigo, Jorge Estévez que me propuso asociarnos. 'Ay le digo, ¿con qué dinero?'. Yo era hija de familia y a mi papá no le gustaba mucho eso del teatro, pero él me dijo que nos ayudáramos".

Así inició una larga trayectoria, fue directora del Teatro de la Ciudad, productora independiente, entró al mundo del management iniciando con el lanzamiento como cantante de Daniela Romo, creció sin problema en un mundo que en ese momento era netamente masculino.

¿Te marginaban o algo así?

No, fíjate que no, ya eran otros tiempos, y cada quien hacía lo que le gustaba y cuando lo haces bien o regular pues por lo menos eres de las primeras.

¿Tiene también que ver con el carácter? ¿Con la personalidad?

Yo creo que tiene que ver mucho con el carácter, cuando tú haces lo que te gusta ya es más fácil porque no estás insegura.

El cine es una labor que no se acomodó a su forma de ser. Rodolfo Echeverría le presentó a Luis García de León, productor de cientos de películas. "Ahí si no, era levantarte a las cinco de la mañana y Luis me decía que llegara a la locación a las 12 del día. Hicimos Zona roja con Emilio Indio Fernández y yo veía como trataba a la Tesorito que empezaba, pobrecita la subió a un caballo y le puso una pistola y también a María Sorté y las trataba mal, pero todas querían trabajar con él".

Tina aprendió ahí que el cine no era lo suyo, después intentó con la televisión y se dio cuenta que tampoco le gustaba porque no le gustaba el encierro que eso implicaba.

"Me gustó mucho el teatro y me gustó mucho la situación del management, porque ahí tomas decisiones que son interesantes, pero nos fue muy bien, fue una época de mucho éxito".

Otro de los aportes de Galindo fue el impulso de la producción de obras de teatro protagonizadas por las estrellas de la televisión.

"Me invitan a trabajar en Televisa, el señor (Emilio) Azcárraga Milmo, entonces yo le insistía que los actores que hacían novelas se quedaban un poco en el camino, pero el teatro les daba el conocimiento y era importante tener obras donde ellos podían foguearse. Él lo vio con mucha simpatía y me dijo 'tienes toda la razón' y nos metimos en los teatros. Me nombró, vicepresidenta de relaciones artísticas ".

A partir de ahí el teatro ha sido su vida y actualmente coproduce con Ocesar y trabaja con su socio Claudio Carrera, a quien siempre le pide que en sus proyectos la deje ser la policía buena.

"Mi trato con los artistas es muy cordial, la parte de las contrataciones y los sueldos las ve Claudio, porque yo les daría lo que pidieran y hay cosas que uno no debe hacer".

Y hace unos meses Tina volvió a su origen, entró a un foro para grabar una participación especial en la telenovela Mi marido tiene más familia con su amiga Silvia Pinal.

Tina Galindo es una de las pocas mujeres productoras de teatro que actualmente tiene México y aunque no ve un panorama claro en el desarrollo de la escena, segura está que seguirá haciendo lo que le gusta.