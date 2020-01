Tras larga espera, este es el nuevo adelanto de "New Mutants"

Tras una larguísima espera, finalmente la cinta “New Mutants” ha lanzado un nuevo tráiler. En pleno día de Reyes, Marvel ha lanzado una de las cintas que más dolores de cabeza le ha provocado a Disney en los últimos tiempos.

El adelanto confirma que la cinta estará llena de intriga y terror en el mundo de los X-Men; el video es sonorizado por Another Brick in the Wall de Pink Floyd, muestra a los mutantes reunidos en diferentes sesiones para trabajar sus traumas y controlar sus poderes.

La cinta será una de las últimas producciones de Fox, que también significará un lavado de imagen de los mutantes del “Profesor Xavier”, entendiendo que estos pudieran encontrar su camino en el MCU del futuro.

La película no será completamente de terror, pero aseguran que un buen susto sí te llevarás; la premiere internacional está programada para el 3 de abril de 2020, por lo que no falta mucho para ver la última película de los Hombres X de la mano de Fox.





