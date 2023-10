Trolls 3: se armó la banda llega a salas con mensajes de unión y diversidad

Trolls 3: se armó la banda, tercera parte de la saga animada de Dreamworks, llegará a las salas de cine compartiendo un mensaje de unión familiar y de aceptación a la diversidad a través de una trama en la que también muestra una amplia gama musical, como ya tenía acostumbrado al público en sus dos entregas pasadas.

La película llegará a las salas de todo México con un elenco de doblaje que se distingue por reunir un amplio talento. Entre los actores y actrices que lo conforman se encuentra Belinda (Poppy), Benny Ibarra (Ramón), Claudio Yarto (Diamantito), Karla Díaz (Viva), Diego Schoening (Clay), Yahir (Toño), Erik Rubín (John Dory), entre otros.

“Estoy feliz de ser parte de este mundo tan maravilloso y musical tan bien hecho que mantiene a grandes y chicos, es una película que tiene esa cualidad, divertir a los papás y a los niños”, mencionó Benny Ibarra durante la alfombra roja de la premier de la película, evento en el que también estuvieron desfilando otros de los talentos del reparto.

“La película me volvió loco, cómo se deshace una banda y quién fue el culpable, cómo se vuelven a juntar, cómo hay que creer en tu talento, muchas veces yo también dudé del mío, el personaje es exactamente como yo, disruptivo”, explicó Claudio Yarto, quien ya había participado en Trolls 2: gira mundial.

Dirigida por Walt Dohrn, la cinta basa su argumento en Poppy y Ramón, los pequeños trolls quienes finalmente han entablado una relación de pareja. Poppy descubre que en el pasado Ramón formó parte de su agrupación musical favorita llamada BroZone junto a sus cuatro hermanos, Floyd, John Dory, Bruce y Clay; sin embargo, la agrupación se disolvió a raíz de la separación familiar.

Los protagonistas descubren que el hermano Floyd ha sido secuestrado por los villanos Velvet y Veneer, dos estrellas de la música que se aprovechan del troll para absorber su talento y actuar como si fuera propio, poniéndolo en peligro de desaparecer. Allí comenzará una lucha por parte de Ramón y de reunir a su familia e intentar rescatarlo.

Se suman al reparto Emilio Treviño (Príncipe Grisel), Karla Díaz y la drag queen Regina Voce (Miss Maxine), quienes apuntaron que uno de los aciertos de la cinta es enfatizar en ser inclusiva con personajes de diferentes perfiles, personalidades y maneras de ser. “La película tiene muchísima inclusión, me parece que es lo que tiene que suceder ahora, es una película familiar, para niños, es increíble que se empiece a ver de esta manera”, dijo Voce.

“Eso es lo que celebra la película, la diversidad. El que cada vez sea más fácil ver películas en el cine que representen a todos es algo que me emociona y que hay que celebrar, y no sólo eso, sino seguir haciéndolo. Que Dreamworks se haya aventurado a esto me parece admirable y respetable, espero que le vaya bien y que conecte con todo el mundo”, dijo el actor de doblaje Emilio Treviño.

“Estamos muy conscientes de todo eso y estamos al día con estos temas. Me encanta poder tener este tipo de participaciones de inclusión y de todo lo que se está viviendo”, añadió Karla Díaz.

Por su parte, Jerry Velázquez (Floyd) dijo estar de acuerdo con la mezcla de actores de doblaje y star talents que la producción presentó. “Si va a haber talento y disciplina yo creo que no tendría que estar peleado. Ayuda a que los nombres de la gente de doblaje también estén al frente”, aseguró.

“Trolls 3: se armó la banda” llegará a las pantallas a partir del 26 de octubre.