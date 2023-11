Vida y Milagros | Después de una pausa... aquí estamos de nuevo

¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues después de unos días de descanso, aquí me tienen de regreso con ustedes. Anduve por tierras guanajuatenses pasándola como siempre de maravilla y más aún, que... como comentan en todos lados, estoy enamorado.

Es de verdad de dar risa cómo tanta gente tiene pareja. Tanta gente del mismo sexo se casa y nadie dice nada; al contrario, los felicitan y hasta van a sus bodas. Y yo, porque conozco a alguien en Madrid y subo una foto, bueno... ya me acaban. Amigos, colegas y sobre todo, los que no soy de su total agrado, no dejan de hablar de eso. Hasta risa me da; pero bueno, así es la vida y... que viva el amor...

Por otro lado me fui a festejar a los muertos en el hermoso San Miguel de Allende. Qué bien la pasé en Casa Aurora, un lugar dedicado al arte; después a disfrutar de una gran cena y por último al piano a escuchar cantar a La Flaka, que, cómo me divierto en este antro y conste que ya no soy mucho de salir de noche, pero allá sí me gusta. También estuve en León, donde se llevó a cabo el Festival de Cine y me hicieron un homenaje junto con la gran actriz María Rojo que me dio mucho gusto saludar. No sé cuántos años tenga la señora pero, qué bien está. Y por último en San Francisco del Rincón y durante este festival se presentó la película El hacendado donde el actor y productor Rosendo Domínguez me hizo el honor de invitarme como padrino del filme. Así que anduve de arriba para abajo; pero también les tenemos unos chismecillos por ahí…

De Televisión

También de arriba para abajo van a estar los actores de la nueva versión de la telenovela El maleficio, la que esta noche se presenta en la Ciudad de México a los medios de comunicación invitados. El estreno de esta producción estelar de Las Estrellas será el próximo lunes en el horario que deja Ellas soy yo, pero para quien quiera ver antes el trabajo de Marlene Favela, Jacqueline Andere, Fernando Colunga, Julián Gil y Sofía Castro pueden entrar al sitio oficial en internet de la telenovela mañana viernes a las 10:00 para ver el primer capítulo en preestreno. El lunes tendremos aquí más detalles del evento de presentación...

Ahora que estamos en el tema del horario estelar de Las Estrellas, el próximo año se espera una nueva historia que hasta el momento tiene el título tentativo de Marea de pasiones. En el elenco se cuenta con la primera actriz Blanca Guerra, quien regresa a las telenovelas después de varios años, aunque estuvo muy ocupada en el cine. Su anterior melodrama en Televisa fue en Tres veces Ana con Angelique Boyer y ahora sus compañeros protagonistas están en veremos. Los rumores en los pasillos de la televisora son que para el primer crédito femenino se ha pensado en Claudia Álvarez, Ariadne Díaz y Adriana Louvier. Quizá con alguna de las tres se llegue a un acuerdo para confirmar su participación, pero mientras esperamos a la elegida, el galán de la historia es Matías Novoa. De última hora, en los pasillos de la empresa se dice que la fecha de inicio de grabaciones ha cambiado para un poco después...

La serie El gallo de oro, que fue lanzada en la plataforma ViX se ha colocado como lo más visto ahí, además de que ha tenido muy buenos comentarios. Además del gran trabajo de Lucero como La Caponera, la actuación de José Ron como Dionisio Pinzón ha sido otro factor para destacar por la construcción que el actor hizo del personaje y hablando de él, existe la posibilidad de que lo veamos en una nueva telenovela. Hasta el momento se comenta que el tapatío sea el candidato para protagonizar la próxima producción a cargo de Rosy Ocampo, una historia que ya estará fuera de la exitosa saga de Vencer. Claro que esta nota está muy adelantada, porque el melodrama estaría al aire casi en la segunda mitad de 2024...

Las grabaciones de la telenovela Nadie como tú terminaron hace pocos días en locaciones de la zona del Ajusco de la Ciudad de México. El último llamado fue con la participación de Karla Esquivel, Brandon Peniche y Carlos Speitzer, quienes estaban muy emocionados y agradecidos en el momento con la producción a cargo de Ignacio Sada, quien por cierto, fue el encargado de "cantar la última escena" un término que se usa en las grabaciones en el momento del claquetazo final. Pero algunos de los actores de esta historia que termina al aire el próximo domingo 28 de enero por Las Estrellas ya tienen proyectos. Brandon ya está por empezar la nueva teleserie Juana la virgen, en la misma que también estará su compañera de Nadie como tú, Irina Baeva, con un nuevo papel antagónico al lado de Camilia Valero y Diego Klein. Por su lado Carlos Speitzer ya tiene nuevas series para plataformas en las que tendrá personajes fuera de lo que le conocemos y la protagonista Karla, está abierta a las ofertas que lleguen ...

Y terminamos por hoy con el acostumbrado avance de lo que veremos mañana viernes en Con permiso, el que por cierto, queremos agradecer por la audiencia de estas últimas semanas. Con Martha Figueroa tenemos noticias de un actor que tiene su imagen pública afectada, de una famosa que tiene al enemigo en su propia familia política, además lo que no se vio de la emotiva boda de Alexis Ayala con Cinthia Aparicio y el vigésimo aniversario de bodas de María José entre otras muchas notas. Los esperamos a las 21:30 horas por Unicable ... ¡Hasta la próxima!