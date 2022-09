¡Vuelve Wolverine! Deadpool 3 estrena primer tráiler; aquí todo lo que sabemos

Uno de los grandes ausentes en la Expo D23, convención con todas las futuras producciones de Disney, fue el superhéroe interpretado por el actor Ryan Reynolds, Deadpool, y para anunciar su ingreso a Marvel Studios, confirmó que Hugh Jackman regresará al papel de Wolverine en Deadpool 3.

El actor canadiense, a través de un video publicado en su página de Twitter, compartió un pequeño metraje de poco más de un minuto donde da a conocer uno de los sueños más esperador por los fanáticos de los comics, la participación del héroe de los X-Men.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Y es que la aparición de este personaje es algo muy común en la historia de Deadpool en el ámbito de los comics, sin embargo, Jackman se retiró del personaje en 2017 con la película de Logan, por lo que pensamos sería complicado verlo interpretar al mutante nuevamente.

El anuncio vino además con lo que parece ser el primer logotipo oficial del filme, que presenta la insignia del antihéroe con tres marcas de garras al estilo de Wolverine cortadas en el medio, detalle que tiene sentido al ser la tercera película del antihéroe.

¿Cuándo se estrenará Deadpool 3?

Otra de las revelaciones que nos dejó este pequeño tráiler de la película de Deadpool 3 es la fecha de estreno, la cual está programada para el 6 de septiembre de 2024.

Por el momento no está del todo claro cómo encajará Wolverine en la película. Las líneas temporales en las películas de Deadpool nunca han quedado del todo claro con los cameos de los X-Men en la actualidad.