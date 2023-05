Yalitza Aparicio rompe el silencio ante ataques por su color de piel tras desfile de Dior

Yalitza Aparicio fue una de las invitadas especiales al polémico desfile de Dior que se realizó en la Ciudad de México y aunque deslumbró en el evento de moda, también se volvió blanco de críticas por parte de sus detractores; sin embargo, la actriz de Roma rompió el silencio y arremetió a quienes dejaron mensajes en su contra con una sutil respuesta.

Fue el pasado fin de semana cuando el Antiguo Colegio de San Ildefonso en México fungió como escenario para la presentación de la colección “Crucero 2024” de la famosa firma francesa, un majestuoso lugar enmarcado con los icónicos murales de Diego Rivera y los imponentes arcos del patio central que brindaron una vista espectacular para este evento.

Al esperado encuentro se dieron cita destacadas figuras como Naomi Watts, Alicia Keys, Karla Souza y Yalitza Aparicio, quien no podía faltar, pues después de su destacado papel en Roma y su nominación al Oscar, se ha convertido en un verdadero ícono de estilo y la moda.

Así lució Yalitza Aparicio en desfile de Dior

Para el importante evento de Dior en Ciudad de México, Yalitza Aparicio lució un conjunto de encaje en color negro y con transparencias, perteneciente a la colección Primavera-verano 2023 de la firma francesa, un look con el que la actriz de 29 años se robó algunas miradas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“¡Y siempre con orgullo de ser mexicana!…Este fin de semana en México se presentó la colección de @dior inspirada en Frida Khalo y es un honor haber atestiguado una Fusión de la cultura mexicana con @dior”, escribió la actriz en una publicación de su Instagram, donde dio a conocer una imagen de su paso por la alfombra roja.

El atuendo que Aparicio lució, destacó por un elegante top lencero y unas bermudas acompañadas de una sobrefalda larga que abrazaba su cintura, prendas que decidió combinar con unos zapatos de tacón Mary Jane con doble tira al tobillo y un bolso negro Dior Caro, accesorios que acompañó con un collar dorado que añadió un toque de elegancia adicional a su look.

La sutil y firme respuesta de Yalitza

A pesar de que Yalitza Aparicio lució espectacular en el evento de Dior en México y de que robó la atención de la prensa, las críticas hacia su parte no faltaron, a través de comentarios en sus publicaciones de Instagram donde la oriunda de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, dio a conocer su participación en el evento.

En los mensajes, la mayoría de los comentarios negativos hacia la actriz tuvieron que ver sobre las críticas en el color de su piel y también en su origen, incluso hubo quienes la comparan con el resto de las modelos o actrices que suelen modelar ese tipo de marcas tan costosas.

No obstante, Aparicio decidió romper el silencio y por medio de un post en su Instagram respondió a todos sus comentarios negativos de una forma muy sutil y elegante, a través de un poderoso mensaje en el que dejó en claro que no le importan los insultos a su persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“Así es, ‘morena’, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que lo complementa con su sabor. Qué bonita noche la que nos brindó @dior en México”, escribió Yalitza Aparicio en su publicación, misma que a su vez se llenó de comentarios positivos, de sus seguidores que siempre le apoyan y le aplauden por su valentía.

“Pero que reina eres”, “Amo tus mensajes Yalitza, por los morenos piel café y canela, por los que tenemos apellidos indígenas. Me encanta que llegues tan lejos y que me representes”, “Sigue callando bocas! Exito!” y “Eres grande, no por ser morena o de piel blanca, eres grande por ser como eres, Yalitza”, fueron algunas de las respuestas que recibió.





Nota publicada en El Sol de Puebla