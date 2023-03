Organizaciones condenan liberación de mujer acusada de esclavitud en Puebla

Organizaciones indígenas de derechos humanos y a favor de las mujeres lamentaron que Lili "N", quien fue detenida por esclavizar a mujeres en la Sierra Norte de Puebla, haya obtenido su libertad. Desde que se hizo pública la detención, más casos salieron a la luz pero las víctimas no hablaron por miedo a las represalias de su agresora.

El Sol de Puebla dio a conocer anteriormente que pese a todas las acusaciones de maltrato y condiciones similares a las de esclavitud a las que presuntamente sometía a sus empleadas domésticas, fue liberada la mujer detenida en inmediaciones del Instituto Oriente por el delito de trata de personas; su defensa argumentó violación a derechos humanos.

Ante este panorama la Red de Formadoras Kualinemilis A.C. condenó la resolución de la jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba, quien al realizarse la primera audiencia de la CDI 003534/2022 del caso permitió la libertad María "N" o Lili "N", después de presuntas irregularidades en su detención.

“Es indispensable que tanto la jueza como la Fiscalía General del Estado de Puebla, sean responsables en el proceso de investigación y sanción de un delito, actuando con la debida diligencia, investigando y juzgando con perspectiva de género, poniendo al centro la garantía de los derechos de una víctima del delito de trata de personas”, se puede leer en el comunicado.

En el texto se aseguró que la víctima que fue rescatada hace un año y quien logró interponer una denuncia, ahora se encuentra revictimizada y que las autoridades han puesto en riesgo su vida al dejar en libertad a su agresora.

Exigen justicia para poblanas víctimas de explotación

Por lo anterior, exigieron justicia para todas las mujeres que fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, desde hace al menos 15 años. “Ahora que las autoridades han permitido la libertad de la presunta perpetradora del delito de trata, han facilitado las posibilidades de que huya del país al saber que tiene una denuncia. De esta forma, nuevamente las autoridades mexicanas nos quedan a deber justicia a todas las mujeres, pero en particular a todas esas mujeres de la Sierra Norte”, expusieron.

En el comunicado recabaron varias historias, entre ellas la de una mujer que fue víctima hace 15 años y dijo lo siguiente: “Me llevó a su casa prometiendo trabajo, yo tenía mucha necesidad y por eso fui, me dejaba encerrada con llave cuando se iba de vacaciones y no podía comer su comida, nunca me pagó, intenté suicidarme en dos ocasiones con los productos que usaba para limpiar el baño, el día que hui una señora que rentaba ahí me ayudo, me salí sin nada, ella me trajo de regreso a mi casa, no pude denunciar porque nadie me iba a creer, en aquel entonces tenía 15 años y tenía mucho miedo”.

Otra historia, es de una mujer que dijo ser víctima hace cinco años. “Mi mamá también cayó en esa trampa, si no fuera porque se armó de valor para forcejear con esa mujer y salir de su casa, sin dinero, ni teléfono, ni ropa, sin saber cómo andar en la ciudad de Puebla, fue una horrible experiencia para mi mamá”.

Algunas de las organizaciones firmantes son las siguientes:

Red de Formadoras Kualinemilis AC

Ddeser Puebla

Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Puebla

CAFIS A.C

Colectivo Adalet

Red de Mujeres Periodista del Estado de Morelos

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C

Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (ddeser)

Colectivo Apolat Talpan Tajpinij

REDefine Puebla

Red de Artistas Brujas Puebla

Colectivo de mujeres indígenas de Azumiatla Puebla Nanahuachi

Colectiva Hablemos de Género - Puebla

A Falta de Pan

