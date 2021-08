Liberan a María Isabel San Agustín, mujer torturada

Maria Isabel San Agustín, quien fue sentenciada a 65 años de prisión, acusada de secuestro y víctima de tortura, fue liberada.

A la mujer indígena se le aplicó el protocolo de Estambul, luego de que se demostrara la violación a sus derechos durante el proceso.

Me dio mucho gusto acompañar a María Isabel San Agustín a su salida de Santa Martha Acatitla, es indescriptible la sensación de justicia, no la vamos a dejar sola; trabajaremos para que su historia jamás se repita y las mujeres tengamos acceso pleno a la justicia.

📸@jorgates pic.twitter.com/QVMpH7sl7G — Ingrid Gómez Saracíbar Oficial (@GomezSaracibar) August 5, 2021

San Agustín sufrió tortura durante su detención hace 11 años, y es originaria de Hidalgo y fue detenida en Milpa Alta, Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre su liberación a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar once años injustamente presa", publicó la mandataria capitalina.

Agregó que está trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México.

Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar once años injustamente presa.



Estamos trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 5, 2021

¿Quién es María Isabel San Agustín?

María Isabel San Agustín fue sentenciada en 2013 a 65 años de prisión por el delito de secuestro.

En el 2018 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo Estambul, y se acreditó que la señora fue objeto de tortura.

Política Alistan plan de amnistía para presos torturados y mayores de 75 años

Apenas el 25 de julio, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, afirmó que un absurdo tema burocrático ha frenado su liberación.

El pasado 30 de julio, la mandataria local respaldó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de alistar un decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados del fuero federal y expuso que hay casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, por lo que consideró que es una injusticia.