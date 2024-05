Nombres, nombres y... nombres / Tren de pasajeros más carga a finanzas públicas, inversión y subsidios enormes y CPKS esta semana

Cuando hablamos de finanzas públicas, los desafíos a futuro son enormes pese a las buenas intenciones de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O. Y es que Andrés Manuel López Obrador no sólo heredará un enorme déficit del 5.4% del PIB, sino también compromisos crecientes por el asistencialismo y el regreso de la economía estatal.

Las obras insignia como Dos Bocas (20,000 mdd) tomará tiempo para que sea rentable. El Tren Maya (28,000 mdd), nunca lo será, tampoco el Interoceánico, el AIFA, Mexicana.

El gobierno trae también en la mira los trenes de pasajeros. AMLO avaló el decreto para que la infraestructura de carga que se privatizó con Ernesto Zedillo se utilice para dicho fin.

La SICT de Jorge Nuño ya delineó 7 rutas. En el papel maravilloso el regreso del tren de pasajeros. Muchos dirán que nunca debió abandonarse, máxime que es nodal en el mundo.

Si Ferromex de Germán Larrea y CPKC que dirige Oscar del Cueto no participan, el gobierno abriría el negocio a terceros o inclusive se dejará al ejército.

Esta semana habrá noticias. De acuerdo al calendario, CPKC deberá entregar sus estudios, mientras que Ferromex lo hará en julio. Ambas han trabajado con seriedad sus diagnósticos con respecto a infraestructura, inversiones, tiempos y rentabilidad.

De entrada, dichas empresas pueden lograr que en las vías de carga coexistan para pasajeros, pero habrá que alinear tramos, curvas, construir estaciones, puntos de interconexión, confinamientos, y comprar equipo a utilizar.

Habilitar las rutas tomará tiempo y costará mucho dinero. Hay disposición de invertir, pero requerirá también un fuerte apoyo estatal. No sólo para esa infraestructura, sino porque el servicio para pasajeros implicará un oneroso subsidio, como en todo el mundo.

Claramente no será una discusión sencilla y en todo caso tomará concretarla con Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Está última tendría que evaluarla.

Como quiera inversiones millonarias y en consecuencia, mayor carga para un presupuesto público ya de por sí estresado.

CAE MÉXICO DEL 37 AL 74 LUGAR EN INVERSIONES PARA MINERÍA





Otro de los rubros avasallados con Andrés Manuel López Obrador es el de la minería. Freno a permisos, nueva ley y discurso en contra de su quehacer. Hace poco la Camimex que preside Jaime Gutiérrez informó que en 2023 dicha actividad cayó dos puntos porcentuales en su PIB porque la producción y las exportaciones bajaron y no se diga la inversión. Acaba de darse a conocer el reporte global esa industria del Fraser Institute. Es un referente. La mala noticia es que México cayó 23 lugares en atracción de inversiones vs 2022. Hablamos del sitio 37 al 74. ¿se imagina lo que esto implica en riqueza para el país? La ideología no es compatible con la economía.

LÓPEZ DÓRIGA OTRO CANDIDATO EN BMV Y VÍNCULO CON MARTÍNEZ





Le platicaba de la reciente salida de Marliz Mejía de la dirección de Deutsche Bank Casa de Bolsa y la llegada de Joaquín López Dóriga Jr. Ahora resulta que este último fue contemplado como relevo de José-Oriol Bosch para la BMV, pero los consejeros se decantaron por Jorge Alegría Formoso. López Dóriga tiene aparentemente una estrecha relación con Marcos Martínez presidente de la propia bolsa. De ahí que se le considerara.

DILAMEG ASAMBLEA, RATIFICAN A BOJALIL Y GENÉRICOS AL ALZA





El jueves en Puebla se realizó la asamblea de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos (DILAMEG) que preside Santiago Bojalil con el refuerzo en la vicepresidencia de Víctor Soto. Ambos fueron ratificados. Muchas reuniones técnicas de esa agrupación con 50 miembros que significan 16 millones de cajas anuales, que son el 65% del mercado incluidos los medicamentos de marca y que van viento en popa.