Vida y Milagros | Empiezan las grabaciones de "Perdiendo el Juicio

De Televisión





En el primer jueves de septiembre, empezamos aquí con información del inicio de grabaciones de la nueva serie cómica Perdiendo el Juicio, la que veremos en la programación de Noche de Buenas a partir del mes de octubre por Las Estrellas. Esta propuesta trata sobre juzgar en tono de comedia a un personaje. En el foro 11 de Televisa San Ángel se montó un set que representa una sala de juzgado en donde varios personajes tienen un lugar. El primero es Roberto Palazuelos, él como "su señoría" o el juez. Hay dos fiscales interpretados por Lola Cortés y Alejandro Tommasi; la parte de la defensa está a cargo de Jorge "el Burro" Van Rankin y "Juan Carlos "el Borrego" Nava. Para dar ambiente al foro, se cuenta con varios extras que la hacen de policías o jurado. En los primeros casos, el personaje que va a ser juzgado será el de "Deyanira Rubí", interpretada por Roxana Castellanos, quien enfrentará "cargos" por lo que sucede en la trama de la conocida serie Mi Querida Herencia, que por cierto, de ese elenco también vimos a Luis Orozco participando aquí. Hay que mencionar que las grabaciones toman mucho tiempo porque las reacciones y diálogos de los actores están muy cuidados y es normal que esto suceda en los primeros días. Ya veremos el resultado al aire de esta producción de Guillermo del Bosque, en la que entre cortes de grabación, existe un buen ambiente de compañerismo entre todos, aunque las jornadas son largas...

Mañana viernes termina al aire por Las Estrellas la cuarta temporada del unitario Esta Historia me Suena, el que alcanzó muy buenos números en audiencia, por lo que la noticia que tenemos no es sorpresa. Esta producción de Genoveva Martínez siempre deja sus pausas entre temporadas pero con la buena respuesta actual, ahora podemos confirmar la preparación de una quinta sin esperar tanto. El equipo de producción ya empezó con las lecturas de capítulos y las canciones que van a elegir para la siguiente etapa, así que el formato de Esta Historia me Suena podría ser otro tan duradero como lo ha sido el de Como Dice el Dicho...

En las telenovelas, mientras los protagonistas de la nueva producción Contigo Sí están trabajando desde esta semana en las playas del estado de Nayarit terminando los primeros capítulos, en los foros de San Ángel, otros actores están estrenando el set de un hospital en el foro 9 en donde se desarrollará parte importante de la trama. En esta semana ya vimos grabar sus escenas a Ernesto Laguardia y Carina Ricco, ambos con personajes que enfrentarán duras pruebas de vida. Por otro lado, Arlette Pacheco y Manuel Landeta también ya avanzaron con sus secuencias que veremos al aire el próximo mes en el horario que deje Diseñando tu Amor en Las Estrellas. Contigo Sí está protagonizada por Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera...

En la nueva edición de Con Permiso que se transmite mañana viernes, tendremos de nueva cuenta a una invitada que en estas semanas está rodeada de misterios y polémica porque asegura estar embarazada. Ella es Lyn May, quien nos dirá más de este tema que es mejor esperar a escuchar sus declaraciones. Además de esta entrevista, con Martha Figueroa tenemos mucha más información de los famosos muy a nuestro estilo. Los esperamos a las nueve y media de la noche por Unicable.

De Teatro

En la siguiente nota combinaremos los escenarios con la pantalla chica porque se trata del regreso de la puesta en escena Una Familia de Diez, la basada en la serie de televisión. El elenco que encabeza Jorge Ortiz de Pinedo está listo para reponer la versión de teatro que había estado en pausa por la pandemia pero que tiene un historial exitoso con un total de 500 representaciones en los años anteriores. El mismo actor confirmó que la obra inicia una gira en enero de 2022 por Estados Unidos, lo que a él ya sus compañeros de elenco los tiene muy contentos. Por cierto, como sabemos, el próximo domingo es el estreno de la sexta temporada de la serie por Las Estrellas, pero en esta semana se anunció que nuestra diva Silvia Pinal aparecerá en el episodio número cien, con lo que regresa al programa en donde interpreta a la dueña del edificio donde viven los López...¡Hasta la próxima!