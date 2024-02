Por qué cada vez más mexicanos aman la soltería

La tendencia hacia la soltería en México está en alza, revela el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con un 34.2% de la población mexicana siendo soltera, apenas 1.2% menos que los casados, este cambio demográfico refleja una transformación social significativa.

El segmento más notable en esta tendencia es el de mujeres solteras de entre 20 y 24 años de edad, ya que representa más del 50% de esa población, según Carlos Welti Chanes, del Instituto de Investigaciones Sociales. Este fenómeno señala un cambio en el estatus social de las mujeres, esto refleja su creciente participación en el ámbito laboral y educativo.

Welti Chanes señala que este aumento en la soltería femenina no solo indica un cambio en los roles tradicionales de género, sino también una mayor autonomía y reconocimiento de las mujeres en la sociedad. Añade que también ha aumentado el número de mujeres en uniones libres, así se refleja una preferencia por relaciones menos formalizadas.

Este cambio en los patrones de unión conyugal también tiene implicaciones en los patrones reproductivos y en las decisiones sobre el futuro, especialmente entre los jóvenes. Los niveles de incertidumbre económica han llevado a muchos a posponer compromisos como el matrimonio o la paternidad, según el especialista.

La Ciudad de México se destaca como un epicentro de la soltería en México, con un 38.1% de la población siendo soltera, según el Censo 2020 del Inegi. Las alcaldías con mayor proporción de personas solteras incluyen a Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, áreas que ofrecen mayor acceso a instituciones educativas y oportunidades laborales.

Por otro lado, algunas áreas, como Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, muestran una menor proporción de personas solteras, lo que refleja una presión cultural para casarse a una edad temprana.

"Las mujeres capitalinas cada vez más retrasan su calendario de maternidad, por diversas responsabilidades y oportunidades, entre las que figuran las académicas. Con ello, ha disminuido el número de nacimientos", concluyó Welti Chanes.

Estos cambios demográficos sugieren una mayor valoración de la independencia y la autonomía personal entre los mexicanos, con la soltería siendo cada vez más vista como una opción legítima y válida para vivir la vida.

