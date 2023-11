Regresan The Beatles y Rolling Stones a las listas de popularidad

Gran 2023, el mundo de la música ha sido testigo de un fenómeno asombroso: el regreso triunfal de dos de las bandas más icónicas de la historia, The Beatles y Rolling Stones. Después de brillar con intensidad en la década de los 60, estas leyendas musicales han resurgido con una fuerza nostálgica, deleitando a fans de todas las edades con nuevas creaciones que demuestran que el tiempo no ha hecho mella en su inigualable genialidad. Descubre de qué se trata este retorno de dos gigantes del rock, a una era donde la música eterna encuentra su lugar en el presente.

The Beatles: "Now and Then", la última canción

En un emocionante giro del destino, The Beatles han vuelto a encender la llama musical con el lanzamiento de su “última canción", titulada Now and Then. Este tesoro perdido de la década del 70, originalmente grabado por John Lennon en Nueva York, ha resurgido con la magia de la tecnología moderna y la dedicación de Paul McCartney y Ringo Starr.

La reconstrucción de la canción, acompañada de las tonadas de guitarra de George Harrison grabadas en 1995, ha marcado un hito en la historia musical. Además, el innovador software utilizado durante la realización del documental Get Back permitió "desmezclar" las grabaciones originales, eliminando los obstáculos que habían nublado los intentos anteriores de completar la canción.

Para celebrar este renacimiento musical, proyecciones animadas de la cinta de casete de Now and Then han iluminado lugares icónicos relacionados con los Beatles en Liverpool. El lanzamiento se complementa con un documental de 12 minutos, Now and Then - The Last Beatles Song, dirigido por Oliver Murray, que ofrece a los fans una mirada íntima al proceso creativo detrás de esta obra maestra.

Rolling Stones: "Hackney Diamonds", un nuevo álbum

La también legendaria banda, no se queda atrás, ya que los Rolling Stones han hecho su regreso triunfal con el álbum Hackney Diamonds, marcando su primera colección de canciones originales desde 2005. Liderados por Mick Jagger y el único miembro fundador restante, Keith Richards, los Stones han superado las expectativas al cumplir con una fecha límite ajustada. Fue lanzado el 20 de octubre y cuenta con 12 temas, encabezados por el sencillo principal "Angry".

Hackney Diamonds es una fusión de estilos, desde el puro rock & roll hasta el folk irregular y el blues acústico. Además, contiene la participación de invitados especiales, incluidos Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John y Paul McCartney, añade un toque estelar a esta joya musical. Aunque trabajaron con un nuevo productor, Andrew Watt, recomendado por McCartney, los Rolling Stones no se aventuran en nuevos trucos, mantienen la esencia que los ha convertido en leyendas.

