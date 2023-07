La Guantera: siéntete como piloto con estos artículos gamer

El avance de los videojuegos en los últimos años ha permitido que la experiencia sea cada vez inmersiva, en especial para los títulos de simulación de carreras, pues el realismo y la calidad de los gráficos desafían a los aficionados del automovilismo a conseguir la mayor precisión en la pista. Para asegurarte de lograr una conducción definitiva, hemos recopilado los principales elementos para un setup racing. Prepárate para un día lleno de adrenalina.

MANOS AL VOLANTE

Los mandos de carreras son uno de los periféricos que ayudan a obtener la respuesta más cercana al pilotar, además de controlar el giro del auto, retroalimenta las sensaciones en tiempo real por medio de vibraciones; el timón genera fuerza para reproducir el paso en el asfalto, los cambios de terreno y la tensión en curvas.; también incluyen pedales para que la experiencia física sea completa.

Prueba la intensidad del volante Logitech G29.

ENCIENDE MOTORES

El mundo de los autos ha revolucionado la manera de jugar, desde los 8-bits hasta las potentes consolas o PC gamers, la velocidad han estado presente; ahora se han convertido en simuladores con funciones que hacen de la conducción digital sea lo más avanzada.

Entre los juegos más destacados se encuentran Gran Turismo, Forza Motorsport, F1 , Projects Cars, The Crew Motorfest, WRC, Dirt Rally, Need for Speed, entre otros.

Aquí puedes conseguir la última edición de Gran Turismo.

SONIDO ENVOLVENTE

Escuchar el ronquido cuando hundimos el acelerador es vital para reforzar la emoción tras el volante, unos altavoces con salida de cinco canales son ideales para lograr el sonido ambiental, no obstante, si quieres que la experiencia sea personal unos buenos auriculares llevarán los efectos directo a tus oídos.

Te pueden interesar esto audífonos HyperX.

IMAGEN CORRECTA

Gozar de las gráficas de última generación es posible si contamos con la pantalla o monitores adecuados. Aunque el estándar de resolución es 4K, lo mínimo para jugar de manera óptima es Full HD o 1080p; también hay que tomar el tiempo de respuesta del movimiento, pues los juegos de carreras son muy demandantes en la entrega de información a la pantalla, un monitor con soporte superior a los 120Hz hará vivida la entrega de imagen.

Adquiere aquí un monitor gamer con frecuencia de 175Hz.





