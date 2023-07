Llega la Barbiemanía con todas las muñecas de la película

Se ha anunciado el lanzamiento de una nueva colección de productos inspirados en la esperada película de Barbie, creada en colaboración con Warner Bros. Pictures. Esta colección abarca todo el portafolio de marcas de Mattel y promete cautivar al mundo entero.

Barbie The Movie, que hará su debut en los cines de todo el mundo el 20 de julio de 2023, es un evento emblema para la muñeca. Con esta nueva línea de juguetes, los fanáticos podrán llevarse a casa un pedazo de la historia y dejar volar su imaginación. La colección no solo incluye réplicas de los personajes de la película, junto con los accesorios imprescindibles, sino que también presenta productos nunca antes vistos de marcas como UNO®, Hot Wheels®, Fisher-Price® y MEGA™.

La línea de muñecas inspirada en la película de Barbie ofrece una variedad de looks que los fans podrán ver en la pantalla grande, así como nuevos personajes que sin duda conquistarán sus corazones. Esta colección nos sumerge en la "Ken-ergy™" de la película, invitándonos a reunir todos los atuendos que hemos visto desde los primeros avances hasta el resultado final en la sala de cine.

Lisa McKnight, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Global de Barbie & Dolls de Mattel, comenta: "Barbie The Movie es un evento histórico para Mattel y estamos emocionados de que los fans disfruten de la muñeca más famosa del mundo y vivan la experiencia como nunca antes en la gran pantalla. La nueva línea de juguetes captura el corazón, la diversión y la alegría de Barbie, permitiendo a los fans de todas las edades celebrar a sus personajes y escenas favoritas de la película. ¡Qué manera tan increíble de inaugurar el verano!".

La colección de muñecas inspirada en la película incluye una amplia variedad de atuendos y estilos que reflejan la moda y la personalidad de los personajes. Algunas de las muñecas destacadas son:

Barbie The Movie – Vestido rosa a cuadros: Este modelo vintage a cuadros rosa y blanco de Barbie viene complementado con un hermoso collar de margaritas y un par de zapatos adornados con corazones, que cualquier persona desearía tener en la vida real.

Barbie The Movie – Outfit de rayas color pastel de Ken: Ken luce un conjunto a rayas rosa y verde menta, perfecto para disfrutar de un día en la playa. Además, incluye una tabla de surf para conquistar las olas y robar algunos corazones en el proceso.

Barbie The Movie – Conjunto a cuadros: Este hermoso juego de tres piezas a cuadros en tonos pastel está perfectamente combinado, con una falda acolchada, una chaqueta corta y una blusa que le da el toque final para un outfit espectacular.

Barbie The Movie – Outfit de mezclilla de Ken: La moda de mezclilla nunca había sido tan increíble. Ken luce un look de película con un chaleco abierto y un par de jeans deslavados que seguramente se convertirán en tendencia en el mundo de la moda.

Barbie The Movie – Jumpsuit dorado: Este atuendo es perfecto para una noche de fiesta inolvidable. Con un jumpsuit de lentejuelas, un peinado setentero, joyas y tacones dorados, no se necesita decir más para capturar la atención de todos.

Barbie The Movie – Outfit Western rosa: Este llamativo chaleco de mezclilla rosa, jeans acampanados, sombrero de vaquero y botas estilo Barbie robarán todas las miradas en el Viejo Oeste y en cualquier otro lugar al que vayas.

Barbie The Movie – Traje Pink Power de Gloria: Gloria luce un espectacular traje rosa combinado con un blazer satinado, una blusa, pantalones a rayas y unos brazaletes que serán la envidia de todos.

Barbie The Movie – Traje blanco y dorado de Ken: Ken muestra la mezcla perfecta de estilo casual con una sudadera blanca con mangas de bloques dorados metalizados y una brillante "K" que acentúa el poder de este gran outfit.

Barbie The Movie – Barbie presidenta con vestido rosa y dorado: Barbie luce un vestido voluminoso y satinado con un corset brillante y detalles dorados que adornan la falda, mostrando su liderazgo y elegancia.

Además de la línea de muñecas, Mattel también celebra el lanzamiento de la película de Barbie con una colección de productos adicionales que incluyen:

UNO Barbie The Movie: Un juego de cartas UNO con diseños inspirados en los personajes y escenas de la película, que sin duda añadirá diversión a las reuniones familiares y de amigos.

Little People Collector Barbie The Movie: Una línea de figuras coleccionables de Little People que presenta cuatro de los personajes más icónicos de la película en un tamaño adaptado al mundo de Little People. Esta colección incluye a Barbie, Barbie Presidenta, Ken y Gloria en outfits memorables.

Barbie The Movie MEGA Casa de los sueños: Una réplica armable tal como se ve en la película. Esta increíble casa incluye una escalera en espiral, una alberca y un tobogán, permitiendo a los fans recrear las aventuras de Barbie en su propio hogar.

Barbie The Movie Hot Wheels RC Barbie Corvette: Un emocionante vehículo Corvette Stingray 1956 controlado por control remoto que permite a los fans vivir un viaje lleno de diversión y aventura. Puede llevar a dos muñecas Barbie y es el complemento perfecto para crear historias emocionantes.

Barbie The Movie Hot Wheels Die-Cast Pink Corvette en escala 1:64: Con su diseño inspirado en Barbie, este Corvette seguramente se convertirá en un objeto de deseo para coleccionistas y entusiastas de Hot Wheels.

La colección inspirada en la película de Barbie estará disponible a partir del 1 de junio en un empaque de edición especial, tanto en tiendas físicas como en línea a través del sitio oficial de Mattel. Además de los juguetes, los fanáticos de Barbie podrán encontrar una amplia gama de productos inspirados en ella, como colecciones de ropa, calzado, accesorios, productos de belleza y mucho más, para continuar con la celebración de este emocionante estreno.

