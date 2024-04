Lo primero que ven de ti es tu boca ¿sabes por qué?

La imagen es un activo de gran valor, la primera impresión se ha convertido en una moneda de oro. La belleza y el cuidado personal se han posicionado como ingredientes esenciales como búsqueda del éxito. Sin embargo, mientras nos esforzamos por lograr una piel perfecta y radiante con una variedad de productos de cuidado de la piel, a menudo descuidamos un aspecto igual de importante: la salud de nuestra boca.

¿Alguna vez te has detenido a observar cómo la sonrisa de alguien nuevo en una reunión captura instantáneamente tu atención? No estás solo. Según estudios citados por Watepik, al menos el 31% de las personas se fijan en la boca al conocer a alguien por primera vez. Una sonrisa radiante no solo embellece, sino que también transmite confianza y comunica nuestro compromiso con el cuidado personal.

El estudio, publicado en la revista Experimental Psychology, analizó el efecto de una sonrisa encubierta en la percepción de expresiones faciales y corporales. Los participantes indujeron una sonrisa sosteniendo un bolígrafo entre los dientes, lo que activó los músculos faciales asociados con una sonrisa genuina. Los resultados revelaron que esta actividad muscular no solo alteró la percepción de las expresiones faciales, sino también las corporales, generando emociones más positivas.

El Dr. Fernando Marmolejo-Ramos, experto en cognición humana y artificial, y líder del estudio, destacó la relevancia de estos hallazgos en el contexto actual de aumento de la ansiedad y la depresión en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Según él, "Cuando tus músculos dicen que estás feliz, es más probable que veas el mundo que te rodea de manera positiva". Este efecto se atribuye a la estimulación de la amígdala, el centro emocional del cerebro, que libera neurotransmisores para promover un estado emocional positivo.

El estudio no solo se limitó a la percepción de expresiones estáticas, sino que también evaluó cómo las personas interpretan una variedad de expresiones faciales en imágenes en movimiento. Este enfoque reveló un fuerte vínculo entre acción y percepción emocional, sugiriendo que el famoso dicho "fingir hasta lograrlo" podría tener fundamentos científicos sólidos.

Estos descubrimientos tienen implicaciones importantes para la salud mental. Si podemos influir en la percepción emocional a través de la activación muscular facial, existe el potencial de utilizar este mecanismo para mejorar la salud mental.

La importancia de una sonrisa genuina va más allá de la apariencia física. Numerosos estudios han demostrado que sonreír activa áreas del cerebro asociadas con el placer y la recompensa, lo que no solo nos hace sentir bien, sino que también mejora nuestra percepción ante los demás.

En entornos profesionales, una sonrisa segura puede ser la clave para causar una primera impresión positiva en entrevistas de trabajo, reuniones importantes o negociaciones comerciales. En el ámbito social, una sonrisa cálida y auténtica puede abrir puertas, fortalecer relaciones y crear conexiones significativas.

Cómo cuidar tu boca

Ahora que comprendemos los beneficios de una sonrisa, es crucial mantenerla saludable y funcional. Aquí hay algunos consejos prácticos:

Cuidado diario: Cepilla tus dientes al menos dos veces al día con un cepillo suave y pasta dental con flúor. Cambia tu cepillo cada tres meses para mantener una higiene óptima.

Alimentación balanceada: Adopta una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, lácteos bajos en grasa y proteínas magras. Limita los alimentos azucarados y pegajosos para prevenir la caries dental.

Atención integral: Integra un irrigador bucal en tu rutina diaria para eliminar la placa y los restos de alimentos en áreas de difícil acceso para el cepillo. Los irrigadores bucales como Waterpik ofrecen un masaje para las encías en solo 60 segundos, promoviendo la salud gingival.

Visitas regulares al dentista: Programa chequeos dentales periódicos para detectar problemas en etapas tempranas y mantener una sonrisa sana y funcional.

Evita hábitos perjudiciales: Abstente del tabaquismo y del consumo excesivo de alcohol, ya que pueden causar manchas en los dientes, mal aliento y enfermedades de las encías. Además, usa un protector bucal al practicar deportes de contacto para prevenir lesiones en los dientes y las encías.

