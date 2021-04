Abren en la CDMX 17,400 micronegocios

Durante 2020 y en lo que va del año se han cerrado mil 300 negocios, pero al mismo tiempo se han abierto 17 mil 400, anunció la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México.

En información proporcionada a El Sol de México, la Sedeco mencionó que, de acuerdo con el Sistema de Apertura de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), se ha registrado el cierre de mil 300 unidades económicas en la capital mexicana, pertenecientes principalmente a los giros de venta de abarrotes, artículos manufacturados y cafeterías.

Se le preguntó a la Sedeco cuántas nuevas unidades económicas y de qué tamaño se han instalado en la capital mexicana, a lo que respondió que entre 2020 y 2021 el SIAPEM ha registrado los avisos de apertura de 17 mil 400 nuevos micronegocios en la ciudad.

Además, los principales giros comerciales son: venta de alimentos, tiendas de abarrotes, mini súper, papelerías, jarcierías y talleres para la elaboración de productos de manufactura.

De acuerdo con la Secretaría de Economía federal, las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan anualmente ventas hasta por cuatro millones de pesos y representan 95 por ciento del total de las empresas y 40 por ciento del empleo en el país; además, producen 15 por ciento del Producto Interno Bruto.

Actualmente la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológiico color naranja por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y ante ello, como en el color rojo muchas empresas tenían prohibido abrir para evitar los contagios masivos, sólo a aquellas unidades económicas que el Gobierno declaró esencial se les permitió mantenerse abiertas, como fue el caso de las farmacias y de aquellos establecimientos que vendieran alimentos.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que el cierre obligatorio de las empresas por el semáfoiro rojo ha sido una de las principales razones que provocaron que ya no volvieran a abrir.

“Evidentemente el haber mantenido cerrado durante un tiempo, la actividad económica claro que tiene impactos económicos, tan así que disminuyó el Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país y también de la ciudad, entonces, más allá del PIB, lo que nos interesa es recuperar empleos bien remunerados, y en ese sentido es que estamos trabajando. Sí hubo algunas empresas que cerraron, pero el objetivo es que puedan recuperarse lo más pronto posible”, respondió.

De acuerdo con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (DENUE), publicada el 19 de noviembre de 2020, operan 474 mil 328 unidades económicas, lo que representa un incremento de tres mil 961 unidades económicas respecto a las 470 mil 367 registradas en abril de 2020.

Aún no no está permitido la reactivación de bares, antros, salones de fiesta, oficinas corporativas, convenciones en el sector hotelero, aunque hay algunas actividades económicas abiertas, lo cierto es que no lo hacen con 100 por ciento de asistentes, por lo que la economía no tiene manera en estos momentos de recuperarse por completo.

En la Ciudad de México las unidades económicas de tamaño micro representan 91.1 por ciento, las pequeñas 6.4 por ciento, las medianas 1.4 por ciento y las grandes 1.1 por ciento.

Durante este semáforo naranja, se calcula que están en operación 98 por ciento del total de unidades económicas, dijo la Sedeco.

“Necesitamos un reimpulso de la actividad económica y obviamente por eso es importante que todos sigamos cuidándonos para que no tengamos un repunte en las hospitalizaciones en la ciudad que pudiera implicar un tema económico”, refirió la mandataria.

APOYO DE 10 MIL PESOS

La administración capitalina ha puesto en marcha algunos apoyos económicos para evitar los cierres. En abril de 2020 y a principios de 2021, se abrió la convocatoria para la entrega de 50 mil microcréditos dirigidos a las micro y pequeñas empresas, por un monto único de 10 mil pesos.