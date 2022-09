Accidentes viales en CDMX: A diario se lesionan 97 capitalinos en choques

La primera mitad del 2022 resultó la más riesgosa para quienes transitan por la Ciudad de México pues a diario, en promedio, 97 personas resultaron lesionadas por un siniestro vial.

En abril pasado, cinco heridos graves y 85 lesionados dejó un choque en Paseo de la Reforma entre un autobús del corredor de transporte Atrolsa y una unidad del Metrobús perteneciente a la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte.

Este grupo de pasajeros formó parte de las 17 mil 661 personas lesionadas por un hecho de tránsito de enero a junio de este año.

De acuerdo con el Segundo Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, los lesionados por choques o colisiones vehiculares en la Ciudad de México incrementaron 73 por ciento en los últimos cuatro años.

Según este reporte, en la primera mitad del 2019 se registraron a diario, en promedio, 56 personas lesionadas. Para el mismo periodo, pero de 2020, fueron 44; el año siguiente fueron 62 y este son 97.

De acuerdo con el reporte de la Semovi, en el primer trimestre de 2020 la Ciudad de México registró un congestionamiento vehicular de 37.4 por ciento, 4.3 por ciento más que en el mismo periodo pero de 2022 (33.1 por ciento).

EN DUDA

El aumento de lesionados ha cuestionado la efectividad del programa de fotocívicas implementado desde 2019.

El programa de fotocívicas sustituyó al de fotomultas, el cual no impone sanciones económicas al conductor, pero sí lo obliga a acudir a cursos en línea sobre el Reglamento de Tránsito, talleres de sensibilización presencial y trabajo comunitario, con el fin de disminuir actos de corrupción. Y aunque las autoridades locales han resaltado el alto porcentaje en la no reincidencia en los sancionados que acuden a los cursos, expertos aseguran que no se reflejó en la seguridad vial.

Víctor Alvarado, vocero del área de Agenda Climática y Movilidad del Poder del Consumidor, aseguró que tiene que analizarse el programa y ajustarse, pues los lesionados por hechos de tránsito van al alza desde 2020, aunque remarcó que “en esencia” el programa de ha funcionado, que es desincentivar actos de corrupción.

“Tenemos que ser muy cuidadosos (con el análisis), pues una cosa no resuelve otra cosa. Esta apuesta que hizo esta administración del Gobierno de la Ciudad de México sin duda ha logrado desincentivar estos esquemas de corrupción y ser más parejos con la sociedad.

“El incremento en el número de hechos de tránsito es un reflejo de que el esquema necesita ya de forma inmediata tener un ajuste, una modificación, y eso es en cualquier política pública implementada y desarrollada. Hay un momento de diseño, de ejecución y de evaluación, y hay algunos elementos que se tienen que empezar a tomar en cuenta e implementar acciones específicas y contundentes, para por lo menos estabilizar estas tendencias de crecimiento que se están dando”, indicó Alvarado.

Señaló que tiene que analizarse también el contexto, pues tras el confinamiento decretado por la pandemia por Covid-19 hubo un incremento exponencial de motocicletas en la ciudad, así como un aumento en el congestionamiento vehicular, entre otras cuestiones, como la época de lluvia.

“Se necesita una evaluación, pero no tanto en si las fotocívicas están o no funcionando (..) Hay diferentes variables que pudieran verse involucradas. Hay que tener mucho cuidado de cómo se pudieran estar correlacionando con otras cuestiones.

“Hay factores externos que esta política pública quizá no previó desde el diseño y que hoy por eso no está siendo tan efectiva, y es el momento para calibrar, y una vez hecha esta calibración, y si no se logran cifras de estabilización e ir a la baja, ahora sí podríamos tener una postura contundente de que efectivamente este sistema no funcionó”, precisó.

Blanca Rodríguez, coordinadora de Proyectos en México Previene, coincidió en que el programa de fotocívicas tiene que replantearse, y recordó la efectividad que tuvieron las fotomultas en la administración pasada, pues redujo los accidentes viales hasta 17 por ciento.

“Deberíamos regresar a fotomultas porque demostraron ser paliativas para hechos de tránsito, sobre todo los accidentes que derivan en muertes”, señaló.

Además, exhortó a que se refuerce la revisión para que los automovilistas cuenten con un seguro vehicular, aspecto obligatorio desde 2019 en la Ciudad de México, pues señaló que alrededor de 70 por ciento de los automovilistas no cuentan con uno.









Con información de Maleny Navarro