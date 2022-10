Ahuehuete de Reforma, sin garantía: no hay contrato de donación

El ahuehuete donado por Viveros Regionales de Nuevo León a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) no cuenta con ningún tipo de garantía pues su entrega no fue formal, es decir, no contó con algún contrato de donación.

Cuando la Sedema anunció que la palmera de Paseo de la Reforma sería reemplazada, dijo que un ahuehuete la reemplazaría. El árbol, aseguró, fue una donación de Viveros Regionales y Los Encinos, zonas productivas localizadas en Montemorelos, en Nuevo León.

El Sol de México solicitó la versión pública del contrato de donación por el que el Gobierno de la Ciudad de México recibió el ahuehuete. La Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Sedema indicó que “no existió como tal un contrato de donación y por tanto no se estipularon garantías”.

Ayer este diario informó que tres hongos afectan al árbol pues pudren su raíz y lo marchitan.

La dependencia aceptó que desde su plantación ocurrida el 5 de junio, el ahuehuete ha estado bajo condiciones adversas, lo que ha limitado su desarrollo adecuado. Agregó no requirió personal de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental para efectuar el plan de saneamiento o para el proceso de adaptación, todo se realizó con el personal técnico de la propia secretaría.

Esta casa editorial también solicitó información sobre especificaciones o manual de cuidado comunicadas a la Sedema por parte de Viveros Regionales para garantizar la salud del ahuehuete. En respuesta, la secretaría señaló que los cuidados recomendados por los expertos en la producción de ahuehuetes a nivel nacional fue riego, para mantener húmedo el cepellón y el suelo circundante, "puede ser diario o hasta cada semana, dependiendo de la lluvia".

Expertos de los viveros solicitaron colocar un sistema de anclaje para evitar movimientos por vientos u otros medios para evitar el daño a las raíces. El 7 de junio, una camioneta chocó contra el árbol, impactándose contra uno de los tensores que lo sostenían.

Otra recomendación fue no colocar fertilizantes a base de nitrógeno los primeros dos meses, suplementar al árbol con enraizadores y enzimas, y proteger de la compactación del suelo. Sugirieron supervisarlo para ver posibles daños por plaga o enfermedad.

Actualmente el ahuehuete de Reforma recibe de manera permanente tratamiento con la aplicación de fungicidas y fertilizantes orgánicos.