Aplazan discusión sobre infancias trans

Elián actualmente tiene 13 años, nació bajo el sexo femenino aunque se identifica como hombre. Espera que el próximo martes se apruebe la modificación a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para que las infancias trans puedan cambiar de nombre y con esto disminuir el rechazo que viven.

Elián es el nombre que ha elegido para que lo coloquen en su acta de nacimiento en caso de que los diputados locales aprueben la propuesta mencionada que se subirá al pleno del Congreso de la Ciudad de México. Será el tercer intento de discusión legislativa tras el primer rechazo en noviembre y el aplazamiento, ayer.





“Estaría genial que aprobaran la reforma porque ayudaría a disminuir la transfobia, por ejemplo. A mí me ayudaría mucho en la escuela porque se han negado a respetar el nombre con el que me identifico, los maestros me dicen que me llamarán Elián hasta que mi acta de nacimiento lo demuestre”, contó sobre lo que vive en los planteles educativos.

Con el apoyo de los diputados locales de Morena se tenía previsto programar a discusión la modificación este jueves, pero los partidos Encuentro Social, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra para que no se subiera al considerarla “inconstitucional”. Su discusión se aplazó nuevamente para retomarla el próximo martes.

En caso de aprobarse el dictamen, se considera que las niñas y niños menores de 11 años podrán acudir con ambos padres, o quien ejerza la patria potestad, para modificar el acta de nacimiento. Además, se fijó que al rebasar los 11 años será suficiente el acompañamiento de solo una de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela para realizar el trámite.

En el dictamen ya enviado a la Mesa Directiva del Congreso, se determina la edad límite de los 11 años ya que, de acuerdo con la UNICEF, es a partir de esta edad en la que se considera que las niñas y niños, han adquirido la mayoría de los conocimientos y experiencias esenciales para entrar a la adolescencia.

Elián mencionó que será muy importante que aprueben el dictamen porque así se sentirán más libres.

“Además no es que queramos ese privilegio sino que es nuestro derecho, si no se aprueba me sentiría muy mal porque es algo que también estoy esperando porque el sentirme libre es muy importante. Mi nombre es importante porque me llaman con un nombre con el que no me identifico y no me siento feliz”, argumentó Elián.

Además, se consideró en el artículo 135 BIS del Código Civil que en ningún caso la rectificación del acta de nacimiento de una persona menor de edad permitirá la aplicación de tratamientos hormonales, quirúrgicos o de cualquier índole para la modificación de sexo.

Asimismo, el Registro Civil deberá de garantizar el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para asegurar que el trámite se lleva a cabo con apego a la libertad y autonomía progresiva en el ejercicio del derecho a la identidad.

El diputado y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, especificó que el consentimiento informado será objeto propiamente de la reglamentación previa que deberá aplicar el Registro Civil para que el menor pueda recibir la información de manera accesible sobre las implicaciones del trámite.

“No es necesario suprimir la vía jurisdiccional para poder establecer la vía administrativa de reconocimiento de género, no son excluyentes e incluso son complementarias”, defendió Santillán.

La abogada y directora de la Asociación Infancia Trans en México, Tania Morales, comentó que es muy positivo que en todo momento se cuide la libertad, algo que mantiene el interés superior del menor protegido. “En caso que se apruebe este dictamen podemos estar hablando de una legislación a la vanguardia de las legislaciones internacionales en la materia”.

SE CAE DISCUSIÓN

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a aprobar el dictamen que permita hacer efectiva la obligación de colocar el interés superior de la infancia trans. Sin embargo, el fondo de la reforma podría causar un problema legal.

Jorge Gaviño, diputado del PRD, declaró que el dictamen que pretendían subir hoy adolece de problemas de índole constitucional, pero que su partido sí aprobará que los menores puedan modificar su nombre.

“Se pretende reforma el Código de Procedimientos Civiles y el artículo 73 de la Constitución General de la República, fracción 30 señala con precisión que solamente pueden reformar, adicionar o expedir el código de procedimientos civiles el órgano legislativo federal (Cámara de Diputados y Senadores) nosotros no tenemos facultades y por eso motivo dijimos que no estábamos de acuerdo”, recalcó.

A partir de que se apruebe pasaría a la jefatura de Gobierno para su publicación y la entrada en vigor sería al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial.