Arman catálogo de energía para mercados de CDMX

Tras los incendios registrados en los mercados capitalinos, el diagnóstico que realiza el gobierno local es la necesaria individualización de la electricidad y con esta, el desarrollo de un catálogo de energía permitida según el giro de los locales que conforman los 329 centros de abasto.

Gabriel Leyva, encargado de los Mercados Públicos, detalló en entrevista con El Sol de México que ya han elaborado junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialistas de energía y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), un catálogo de cuánto es el máximo permisible por local y giro, pues no es lo mismo una verdulería que una carnicería ya que son necesidades incomparables y tienen que balancearse las cargas de manera diferente para evitar accidentes.

Ante ello, acotó que es necesaria la individualización de la electricidad en los 329 mercados, sin que este proyecto signifique un tema de cobro para los locatarios pues los recursos saldrán del gobierno capitalino y las alcaldías. Con esto y un protocolo de prevención, así como capacitación y concientización, prevendrán accidentes.

"En tu casa tienes uno o dos switches, entonces significa que tienes dos circuitos, si tienes tres switches significa que tienes tres circuitos solamente para tu casa de tal manera que si conectas el horno de microondas, se bota el switch y se apaga nada más en una parte de tu casa, eso hace que se proteja toda tu instalación. La mayor parte de los mercados, al no tener circuitos individuales o pastillas individuales por cada local, lo que ocurre que cuando pasa un corto se incendia toda la instalación", explicó.

Leyva indicó que no tiene que ver con un tema de cobro, porque han corrido este rumor y aclaró que no se trata de que eso cambie, sino de individualizar los circuitos eléctricos de cada zona y de cada local, de tal manera de que si algún locatario por descuido o por un abuso (no siempre intencionado) genere un incendio.

"Sino pues dices ahorita conecto mi parrilla eléctrica y además mi honor de microondas y voy a conectar mi televisión porque está mi partido de futbol y la carga eléctrica para ese local no es la adecuada y eso provoca los eventos que hemos tenido", mencionó.

Precisó que el diagnóstico que están realizando de los 329 mercados públicos los orilla, al menos en los primeros 50, en el sentido de individualizar las pastillas (circuitos) como en algunos centros donde ya está individualizados su sistema de alimentación del mercado son los mismos circuitos, aunque hay giros que difieren en sus necesidades, expuso.

"Y además sí señalar que hay algunos giros que no necesariamente están permitidos y que tienen necesidades especiales de luz que sobrepasan la de la media e incluso el más alto consumidor que pudiésemos tener que es una carnicería requieren realizar una instalación especial y realizar un contrato especial con la Comisión Federal porque tienen necesidades especiales que no están dentro de lo que normalmente necesita un mercado”.

Reconoció que hay quienes se oponen porque hay confusión pero como han estado realizando una serie de mesas de trabajo con las diferentes asociaciones para explicarles cuál es el sentido de la medida, la inmensa mayoría de las asociaciones y mesas directivas de los mercados lo que han manifestado que no están de acuerdo con el cobro pero no se está planteando eso y cuando se les explica del uso adecuado de la luz la opinión cambia.





La realización de la instalación eléctrica y las adecuaciones corren a cargo del gobierno de la ciudad y de las alcaldías, pero serán las propios alcaldes quienes solicitarán el recurso a la Sedeco.

Comités de protección civil

Está terminando de afinarse el tema de protocolo de formación, Sedeco y otras instancias van a poner elementos humano para certificarse como capacitadores, y estos acudirán a los 329 mercados a capacitar a 700 comités de protección.

Capacitar a cada uno a la brevedad posible, Leyva dijo que se plantearon un programa muy ambicioso de capacitación para poderlo hacer este año.

La meta es que este año no quede un solo mercado sin su comité de protección civil y tiene que ser este año por instrucción de jefatura de gobierno, por lo que puede ser en un rango aproximadamente de seis meses.

“Vamos a emprender en paralelo junto con esta formación de comités un programa de sensibilización, es decir, yo puedo ponerte la instalación más moderna pero si tú abusas de esa instalación, o, dejas una veladora o se te olvida cerrar un tanque de gas, toda una serie de elementos de precaución mínima que debes tener en una instalación comercial esto de nada serviría, el prevenir es una nuestra principal herramienta para poder evitar que se vuelvan a presentar los eventos que tuvimos", destacó.

Sobre el tema del Mercado Hidalgo, del cual El Sol de México ha dado cuenta, informó que ya tendrán listo este centro antes de que concluya febrero.

Justificó que la empresa no contempló la realización de un plano unifilar, es decir, que es un plano eléctrico de cómo deben ir distribuidas las cargas por lo que en tres semanas ya estará listo.