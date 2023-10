Arrecia competencia entre la oposición por la jefatura de gobierno de CDMX

La definición de los aspirantes del Frente Va por la CDMX, conformado por el PRI, PAN y PRD, a la jefatura de Gobierno provocó reclamos entre sus militantes y simpatizantes.

Mientras que dos de los aspirantes que han expresado abiertamente su intención de competir por este lugar reclamaron el proceso interno de selección, otros cinco tuvieron reuniones para hablar sobre la agenda con la que buscan ganar la candidatura.

Victor Hugo Lobo, diputado local del PRD, se plantó frente a la sede nacional del partido para exigir que los comités nacional y estatal respeten los procesos internos.

Victor Hugo Lobo protestó en la sede del PRD | Cuartoscuro

El exdelegado de Gustavo A. Madero explicó que le corresponde a la dirigencia estatal del partido decidir quién será su apuesta según la trayectoria, experiencia, peso político y trabajo territorial del aspirante. Destacó que deben tener mayor peso aquellas personas que han estado en los momentos más difíciles del partido y puso como ejemplo a las que trabajaron por mantener el registro estatal.

Lobo agregó que Jesús Zambrano, líder nacional del sol azteca, le aseguró que la elección del mejor perfil corresponderá únicamente al comité estatal.

“Hoy alzamos la voz para exigir respeto a los procesos democráticos dentro del PRD, la Ciudad de México merece y necesita reconocimiento y unidad para fortalecer la auténtica izquierda progresista. La militancia es la esencia, fuerza y razón de nuestro instituto”, reclamó Victor Hugo Lobo.

Mancera, Arias y Cházaro charlaron sobre la ciudad | X: @MANCERAMIGUELMX

En la protesta lo acompañaron los integrantes de las 16 direcciones locales, concejales, consejeros nacionales y estatales, entre ellos Arturo Ramírez, quien rechazó el acuerdo de las cúpulas para definir el método interno del partido.

Horas antes de la protesta, la líder capitalina del partido, Nora Arias, y Luis Cházaro, diputado federal, se reunieron con Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno y coordinador del PRD en el Senado. Arias y Cházaro también pelean el lugar que Lobo reclama.

“Agradezco a mi amigo Miguel Mancera por su apoyo y a Luis Cházaro por el diálogo que sostuvimos sobre temas de la agenda de nuestra Ciudad”, fue la única declaración de Arias.

Taboada y Rubalcava se reunieron el martes | X: @STABOADAMX

Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, se reunió el martes con Lobo y también con Adrián Rubalcava, alcalde priista. Margarita Zavala, diputada federal, también alzó la mano para que no la dejen fuera de la lista. "No hay que descartarnos. No me descarten, por favor, mídanme junto con otras posibilidades", dijo anoche en radio.

Ante las disputas de los aspirantes, el líder local de su partido, Andrés Atayde, llamó a la unidad entre los partidos y sus distintos liderazgos.

“Debemos evitar dos pecados capitales: Los malditos egos, los de todas y todos, incluído el mío. Nada ni nadie por encima del proyecto de ciudad. Y el maldito exceso de confianza. Nada está perdido, pero tampoco nada está ganado”, publicó en su cuenta de X.

Por parte de los aspirantes del PRI, Cynthia López Castro, diputada federal, y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, reclamaron en entrevistas radiofónicas el proceso de selección.

Castro dijo que no ha sido oficial la lista, pero que los partidos ya tienen claro quiénes van. Afirmó que a lado de Rubalcava pelearán el lugar del frente. “Necesitamos que ya esté el método claro porque lo que necesitamos para el cambio verdadero es recorrer las calles”, dijo.

Mientras que el alcalde de Cuajimalpa mencionó la necesidad urgente de definir el método de selección. “Todavía no tenemos respuesta, se lo he pedido a la dirigencia del PRI, del PAN y del PRD y si el esquema se da de una manera no democrática, pues por supuesto que no cuenten conmigo”, afirmó.

La última de la alianza interesada en ese lugar es Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, quien ayer comenzó su gira por las 16 alcaldías sin el apoyo de ninguno de los tres partidos. Desde el lunes amenazó con romper la alianza, pues consideró que el método de selección es una simulación.

Como parte de su plan para darse a conocer en el resto de la ciudad, Cuevas visitó la Central de Abasto, en Iztapalapa, pero terminó en una gresca entre trabajadores y el personal que la acompañaba a bordo de motocicletas sin placas, pero sí con permisos temporales expedidos en Guerrero.

De acuerdo con la Administración General de la Central de Abasto, para que una actividad propagandística se lleve a cabo en el lugar debe haber una autorización que ayude a que se desarrolle de manera ordenada.

Durante el altercado, las motocicletas de Cuevas fueron remitidas al corralón por la falta de placas. El jefe de Gobierno, Martí Batres, le dijo que podrá recogerlas tras pagar por la infracción.