Asaltos al transporte público, una realidad de la vida diaria

Esta es la receta: se mezclan, en la unidad de transporte que usted elija: una multitud, un pasajero distraído, una persona dispuesta a robar, la complejidad de aplicar la medidas de prevención policiaca y un horario pico en la Ciudad de México; el resultado: 400 atracos.

Aunque la Procuraduría General de Justicia capitalina tiene datos sobre la cifra de los robos que se cometen en el transporte público, obtenidos mediante la denuncia, la realidad es que le falta información para implementar estrategias para inhibir este delito, y es que de únicamente tres de cada 100 capitalinos presenta una querella.

Son el Metro y los servicios conjuntos de Tren Ligero, Trolebús y RTP donde más se ha incrementado el robo con y sin violencia, de acuerdo con las cifras con las que cuenta la dependencia de justicia, para ello también se debe tomar en cuenta a los usuarios diarios en promedio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno capitalino en un día el metro transporta a siete millones de pasajeros, el metrobús a un millón y medio, igual que los transportes eléctricos y RTP, mientras que el taxi o servicio particular (Uber, Cabify) 1 millón 100 mil taxio servicio particular.

SIN VIOLENCIA

El robo en transporte público tuvo un salto de 126% de 2016 a 2017, dentro de lo malo, lo bueno es que el tipo que tuvo mayor incremento fue el que se realizó sin violencia, señaló Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

"Esto nos habla de un aumento en la facilidad de cometerlo (el hurto) en una cuestión donde no ha llegado a la violencia de robos a negocio, donde también es otro tema que se ha disparado, pero sí hablamos de robo de carteras y celulares, por montos, sin poderlo afirmar por falta de datos públicos, no tan elevados", indicó en entrevista con El Sol de México.

Al hablar sobre el caso de los atracos en los servicios eléctricos y el RTP, que después del Metro son los que presentaron un aumento significativo, indicó que para la autoridad hacer la distinción de los robos en los distintos tipos de transporte les es útil para planear acciones de inteligencia más puntuales.

"Definitivamente van a ser mayores en Metro y Metrobús por la cantidad de gente que lo utilizan, pero no hay una cuestión particular que el Trolebús o el Tren Ligero son más vulnerables", acotó.

CIFRA NEGRÍSIMA

El especialista del Observatorio hace énfasis en que es muy difícil ver a detalle ese tipo de robos porque no existe ninguna encuesta a nivel de la Ciudad de México que nos permita entender este delito cuya cifra negra se estima en 96.7%, es decir solo tres de cada 100 víctimas denuncia.

"El 60% de quienes sufren el delito argumentan que no denuncian por razones que se pueden vincular a la autoridad: pérdida de tiempo, amenazas, malos tratos o simplemente el que no vaya a suceder nada (no haya resultados)", señaló.

Fernández Novelo considera que para que se tenga una labor eficiente en el ataque al delito se debe fomentar la denuncia, ya que mediante los datos obtenidos se puede tener una planeación de inteligencia para resolver esta problemática y no darle salida solo y con la acción penal.

"Sino con la creación de inteligencia para hacer prevención del delito. En lo que la autoridad debe preocuparse es por generar condiciones de prevención", expresó en la entrevista.

El punto medular lo apretó al apuntar a que la prevención tiene que darse mediante la autoridad con acciones disuasivas, pero especialmente por el autocuidado. El ciudadano debe saber qué horarios y qué líneas son las de más riesgo para este delito, y por lo tanto actuar, estar al pendiente de sus artículos de valor y de lo que sucede a su alrededor. "Que el ladrónla tenga más difícil".

"En el MP intentaron que no denunciara"

Laura iba a su trabajo cuando sintió, entre una multitud, un pequeño jaloneo de su bolsa, mientras intentaba entrar al vagón.

Enseguida intentó buscar su teléfono celular, las puertas del carro del metro se cerraron y su teléfono ya estaba en manos de un ladrón.

Ella es una de las 400 víctimas diarias que sufren robo en transporte público, pero contrario a los miles que son atracados cada año, acudió a denunciar al ministerio público (MP) en la estación Pino Suárez, de ahí la mandaron a Hidalgo, a donde debía llevar copia de su factura.

Mediante la computadora, pudo saber la ubicación de su celular, alguien lo tenía en el Estado de México, así que hizo una impresión de pantalla, también llevó copias de su identificación. "Yo ya iba con la idea de que me iba a costar trabajo poner la denuncia", dijo en entrevista.

En el MP de la estación Hidalgo intentaron persuadirla de que denunciara, pues iba a ser muy difícil recuperar su teléfono, pero Laura insistió en que lo que le interesaba era denunciar y que les estaba proporcionando la ubicación del dispositivo.

"No tenemos jurisdicción en el Estado de México", fue el siguiente argumento.

En ese momento "dos tipos me jalaron" y le dijeron que era mejor dejar solamente un reporte, para que no perdiera su tiempo.

Pero ella no desistió y una tercera persona, en un escritorio le tomó los datos. Indicó que la funcionaria que le tomó los datos no tuvo en ningún momento la intención de impedir la denuncia y de hecho la trató bien, pero los otros dos hombres sí.

Días después, como se solicita, acudió a ratificar su denuncia, pero ahora la enviaron al ministerio ubicado en Balderas. Ahí le recibieron sus documentos ya sin ningún otro incidente.

¿Y tú celular?, se le preguntó.

- Ha pasado casi un año, el robo fue a finales de febrero, y no sé nada.

EXHORTA PGJ A DENUNCIAR

Con el propósito de tener herramientas que ayuden a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el combate a la delincuencia, en cualquier modalidad, esta dependencia hizo un llamado a la población a denunciar.

Sobre el caso específico de los servidores públicos que intentaron disuadir a la una persona a no denunciar, llamó a que estos casos se señalen ante las autoridades en cuanto sucedan para actuar en consecuencia.

La Procuraduría está lista para actuar en este caso y en cualquier otro similar y se van a tener consecuencias, se investigará, indicó la dependencia al ser consultada por este medio.

"La Procuraduría ya ha actuado en este tipo de casos que se han denunciado, hay personas de las diferentes áreas de la procuraduría que están en investigación por actividades fuera de su función, de lo que marca la normatividad", se afirmó.

Incluso, se dijo, el procurador ha hecho visitas sorpresa a los ministerios públicos para ver cómo trabajan con el fin de solucionar este tipo de situaciones.