Buscan dar prórroga a renta habitacional y empresarial ante Covid-19: Sheinbaum 

Están revisando un marco jurídico para que se implemente un mecanismo que permita que no haya expulsión de personas de las viviendas o negocios ante la crisis económica que está provocando Covid-19 en la capital mexicana. declaró, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria prefirió no adelantar más detalles del cómo lograrán que no expulsen a nadie pero que sí están buscando los mecanismos para ayudar a todas las personas y a las empresas con el objetivo de que puedan pasar esta brecha difícil que está generando el Covid-19.

"¿Qué podríamos hacer para que podamos ayudar? Más que un apoyo económico a la renta porque no tenemos tantos recursos serían mecanismos que permitan que no haya expulsión de las personas en las viviendas, estamos trabajando todo el esquema jurídico", explicó.

Hizo un llamado a los arrendadores a que en estos momentos donde la gente lo necesita puedan hacer prorrogas y que permitan a las personas y a las empresas no tener esta presión adicional a lo que se está viviendo por los menos ingresos que no están recibiendo muchas familias por el Coronavirus.

"Se puedan hacer acuerdos con los arrendadores, con las empresas que están rentando para que se posponga un mes y que se pueda hacer en otros meses, estamos trabajando en ello, no se trata de afectar a nadie, al contrario, hago un llamado a que todos no salidaricemos en estos momentos difíciles que está viviendo el planeta, en particular nuestro país y la Ciudad de México", expresó.