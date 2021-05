CDMX avanza a semáforo amarillo; vuelven los partidos de futbol con público

La Ciudad de México avanza a semáforo amarillo por primera vez durante toda la pandemia "derivado a las mejorías continuas", así lo informó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, en la capital.

De acuerdo con el funcionario, durante esta semana se ha presentado una reducción de 277 personas hospitalizadas, pues se pasó de mil 681 personas hospitalizadas el 30 de abril a mil 404 en la última jornada, lo que representa una reducción de casi del 15% en la última semana. Asimismo, del total de hospitalizaciones, 512 personas requieren servicio ventilación mecánica.

Por ello, en el panorama general, Eduardo Clark indicó que se tiene un ocupación hospitalaria del 16.5%, que es la más baja que se ha tenido en términos porcentuales durante toda la pandemia, con mil 308 camas ocupadas en hospitales públicos y seis mil 608 camas disponibles.

En cuanto a la ocupación para camas generales, la cifra es del 14.56%, cifra que en la última semana a bajado de manera considerable. Para las camas de intubación, la ocupación se encuentra al 22 por ciento.

Reactivación de actividades en semáforo amarillo

Según indicaron las autoridades, la reactivación de actividades se realizará de manera escalonada durante el semáforo amarillo, por ello enlistamos las fechas correspondientes para cada actuividad.

10 de mayo

Bancos podrán operar sin restricción de horario

Comercios funcionarán con un aforo del 40%

Cines operarán con aforo del 40% en salsa generales y 60% en salsa VIP

Convenciones en hoteles con un máximo de 50 personas y mínimo de nueve metros cuadrados disponibles por persona.

12 de mayo

Eventos deportivos de entretenimiento al aire libre con un aforo 25%

El cierre de boliches, billares, casinos, parques de diversiones será a las 22:00 horas, con la posibilidad de homologar con restaurantes en interiores.

17 de mayo

Se permitirán eventos de entretenimiento y teatros en espacios cerrados.



En recintos con un aforo de hasta mil 500 personas podrán operar al 30%, pero si el aforo rebasa las mil 500 personas, solo podrá ingresar un máximo de 500 personas.

24 de mayo

Fiestas infantiles podrán llevarse a cabo hasta las 22:00 horas, con un máximo de 50 personas y mínimo de nueve metros cuadrados por persona.

Para expos es un máximo de 30% de aforo y mínimo nueve metros cuadrados por persona.

Para los eventos en convenciones en hoteles y eventos de entretenimiento es con uso obligatorio de código QR y no se permite venta de alcohol.

Además, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que a partir de mañana inicia el registro para el programa de Ciudad al Aire Libre con enseres fijos, con el fin de tener mobiliario más sólido para enfrentar la temporada de lluvia.

Vuelven partidos de Futbol a la CDMX

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública indicó que los eventos deportivos y de entretenimiento, incluidos los partidos de futbol, volverán a realizarse con publico en espacios al aire libre, respetando un aforo del 25 por ciento.

No obstante, seguirán respetándose las medidas sanitarias , tales como el uso de cubrebocas de manera permanente, la venta de boletos será únicamente de manera electrónica, el registro con código QR será obligatorio, no se permitirá la venta de alcohol y no se permitirá el acceso a grupos de animación ni la congregación de dichos grupos al interior del recito.

Con información de Aabye Vargas.