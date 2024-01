CDMX es la entidad con más casos de Covid; van 32 casos positivos confirmados en 2024

El más reciente reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) señaló que en lo que va de 2024, la Ciudad de México es la entidad del país con más casos de Covid-19, pues van 32 casos positivos.

Sin embargo, el mandatario local, Martí Batres Guadarrama señaló que el sistema de salud no reporta alguna situación grave respecto al Covid-19, sino que hay un aumento de otras enfermedades respiratorias como influenza.

“No tenemos una situación particular, no se nos ha reportado por parte de nuestro sistema de salud algún hecho delicado o grave, sino que tenemos una temporada invernal y con la temporada invernal suben las enfermedades respiratorias; pero no es el Covid la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo influenza”, dijo.

Destacó que las enfermedades se han atendido a través de las campañas de vacunación, en las que priorizan a adultos mayores, en el caso de Covid-19, y a este sector e infancias para las vacunas contra la influenza.

El número de casos en hospitales no van más allá de lo que la administración tenía previsto para esta temporada; no obstante, manifestó que es importante tomar todas las medidas preventivas.