Sheinbaum rechaza uso de gas contra mujeres manifestantes

Las mujeres policías no usaron los extinguidores directamente contra las manifestantes el pasado 14 de febrero sino fue usado para apagar incendios y los químicos que desprendieron sólo fue de extintores pero que, si hay pruebas de que fue otra cosa que se presenten, retó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a quienes aseguran dicen que hubo otros químicos.

El viernes pasado se presentó una marcha feminista y mientras pedían a los medios de comunicación dejar de mostrar como espectáculo los feminicidios el Grupo de Ateneas (mujeres policías especializadas para atender las marchas feministas) realizó uso indebido de los extinguidores e incluso soltaron gas pimienta, denunció la Brigada Marabunta.

Sociedad Colectivos feministas y autoridades, sin acuerdo tras reunión en Palacio Nacional

Aquí la denuncia: “Marabunta desmiente estas declaraciones, fuimos testigos del uso indebido de extintores de polvo químico seco sobre las manifestantes, la presidenta y personal de la @CDHDF también fueron roseados y 2 integrantes de marabunta fueron directamente atacados con gas pimienta”.

Sheinbaum Pardo aseguró que lo único que usaron las policías fueron los extinguidores y que no se usó otra cosa porque no había autorización y que tampoco hay ni prueba de que se haya usado alguna otra cosa que tuviera que ser distinta con los extinguidores y que estos se usaron no contra las manifestantes sino para apagar fuego.

Al ser cuestionada sobre las denuncias de las mujeres que fueron atacadas directamente con los extintores, respondió: “Si hay alguna cosa de que tengan pruebas pues que se presenten y tomaremos medidas”.

Agregó: “Las ateneas (mujeres policías) traen extinguidor porque en las últimas manifestaciones se ha prendido fuego en algunos lugares y es obligación de nosotros resguardar la seguridad de las manifestantes y de los habitantes de la Ciudad de México”.

Desde las 7 de la mañana, mujeres feministas cubiertas con el rostro acudieron a Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador un alto a los feminicidios. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México La mecha de esta movilización que horas más tarde explotó frente al periódico La Prensa, fue por la difusión de fotos del cadáver de Ingrid Escamilla, quien murió de una forma brutal por su pareja. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México "El Peje no me protege", se lee en la playera de una mujer manifestante a las afueras del edificio del periódico Reforma en donde pidieron respeto por las víctimas de feminicidio Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México Horas más tarde, otro grupo de mujeres en el centro de la ciudad se alistaba para marchar rumbo a las instalaciones del periódico La Prensa. Pedían una disculpa pública por las fotos difundidas del cadáver de Ingrid. Foto: Omar Flores | El Sol de México Al llegar a La Prensa, las manifestantes fueron recibidas por mujeres policías de la CDMX. Los ánimos comenzaron a tensarse al exigir la presencia del director Luis Carriles Foto: Omar Flores | El Sol de México / Foto Omar Flores | El Sol de México Al no tener respuesta de La Prensa, un grupo de mujeres radicales incendiaron una camioneta de esta empresa periodística. De ahí no pasó a mayores ya que minutos después la lluvia destensó el momento Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México Al final, las mujeres se dirigieron al Monumento a la Independencia en donde lanzaron cánticos y consignas contra la violencia de género. Este movimiento podría ser el marco para una primavera feminista del 2020 Foto: Maleny Navarro | El Sol de México

Sociedad "AMLO encubridor", feministas protestan frente a Palacio Nacional

Explicó que por ejemplo el tema de que le prendieron fuego a un automóvil y si no hubieran traído extinguidores pues entonces podría haber llegado a mayor circunstancia porque no se sabía si tenía gasolina y cuánta gasolina.

“Y por eso ellas tienen extinguidores para apagar cualquier incendio que se inicie y sobre todo aquellos que tengan riesgos pero si hay alguna otra queja pues que la presenten y se revisa”, reiteró.

Durante la cobertura hecha por El Sol de México se observó como las propias mujeres policías fueron víctimas de sus compañeras al tener incluso que abandonar el cerco y correr para lavarse el rostro con agua cuando desprendieron el químico verde. Mismo material que provocó entre las presentes un golpe de tos imparable por minutos.