Clausurarán a locales que den bolsas de plástico

La Ciudad de México se ha trazado una meta: eliminar las 650 bolsas de plástico que cada familia capitalina genera cada año por lo que será deber de los consumidores apoyar en esta tarea.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Marina Robles, advirtió que en la capital está prohibida la entrega de cualquier bolsa de plástico de un solo uso, incluyendo las biodegradables.

Explicó que la Ley Residuos Sólidos que entró en vigor el pasado 1 de enero, señala que al no existir ningún plan de manejo aprobado para estos meteriales, estas bolsas incumplen con la normativa vigente.

Sin embargo, detalló que no hay hasta el momento ninguna bolsa compostable autorizada porque si se produce no tiene el programa de manejo respectivo y por lo tanto no es aplicable.

Asimismo, dio a conocer que a partir del próximo 20 de enero van a comenzar los operativos en la Ciudad de México para sancionar a quienes incumplan con la ley ambiental y que serán alrededor de 100 verificadores quienes vigilarán el cumplimiento de la norma, en tanto que la multa dependerá tanto de la magnitud del negocio como el dolo en la acción.

La titular de la Sedema dejó en claro que en caso de tener una denuncia previa, se va a imponer la multa e incluso hasta la propia clausura y en caso de que se trate de flagrancia, habrá un apercibimiento.

"Todos los cambios generan resistencia. La mayor parte de la sociedad ha recibido bien", dijo.

En el mismo sentido, la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema, Lilian Guigue, reconoció que les han llegado denuncias en el sentido de que tiendas de autoservicio estaban entregando este tipo de bolsas, lo cual no está permitido.

“Si somos atentos a la ley, todo el material plástico biodegradable no está permitido. Cualquier bolsa en cualquier punto de venta se quiera entregar con el pretexto de que es biodegradable, no funciona”, sentenció.

Asimismo, la Sedema detalló que en caso de que un ciudadano detecte que se entregan bolsas plásticas de un solo uso, pueden denunciar tanto en la propia Sedema como en el Instituto de Verificación Administrativa.

RECICLADORES, EN LA INCERTIDUMBRE

Recicladores del Valle de México señalaron que ante la prohibición del uso de bolsas desechables en la Ciudad de México, su producción se ha visto afectada ya que sus mayores clientes provienen de la capital del país.

Mario Álvarez Calderón, jefe de operaciones de la empresa recicladora Plásticos Santa Clara, refirió que la fábrica tiene más de 18 años dedicándose al procesamiento de las bolsas de plástico para crear nuevas hechas al 100% de material reciclado, evitando que estos residuos vayan a parar a la basura, pero ni estas bolsas están permitidas.

Destacó que la prohibición, comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables, previstas por la Ley de Residuos Sólidos, ha ocasionado bajas en su producción que se ha visto disminuida hasta en 60%.

Señaló que, si esta ley es implementada en el Estado de México, significaría el cierre de recicladoras quedando miles de familias sin sustento ya que han convertido el reciclaje en su forma de vida.

“Nuestras bolsas, las distribuimos principalmente en la Ciudad de México, esta ley nos afecta directamente porque se cierra nuestro mercado, definitivamente no tendremos más opciones de venta en la capital, vamos a tener que buscar nuevas opciones en algunos estados donde no esté prohibida la bolsa de plástico”, apuntó.