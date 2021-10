Clínica para personas trans inicia con 20 terapias hormonales

La Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), inaugurados la semana pasada, han recibido un total de 20 personas que buscan iniciar su tratamiento hormonal en busca de su cambio de género, de las cuales dos son menores de edad.

Para ser uno de los beneficiarios de la unidad médica, que está ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, sólo es necesario acudir de manera presencial al lugar y llevar identificación oficial (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), o algo que acredite la residencia en la Ciudad de México.

Posteriormente, el personal de salud agenda una cita en un periodo de 15 días con un psicólogo o con el médico general para hacer una evaluación y poder transferir a los pacientes al área de atención correspondiente, como el urólogo, el psiquiatra, el sexólogo o el endocrinólogo.

“Hace año y medio que le dije a mi familia. Les comenté cómo me sentía, que me gustaba mucho más ser tratado como él y que me había empezado a ver de una manera distinta a la que los demás me veían”, cuenta Liam Hernández, quien tiene 15 años y que desde hace dos meses, junto con su mamá, decidió iniciar la terapia hormonal.

Para poder iniciar el proceso en caso de los menores de edad, la clínica aplica el derecho del menor con un enfoque de derechos humanos; además, los papás se hacen responsables del procedimiento y de los efectos secundarios, los cuales pueden ser cambios de humor, de peso corporal, apetito, entre otros.

Oyuki Martínez, directora del Área Comunitaria de la Unidad Integral, señaló que para poder iniciar la terapia hormonal, tanto para adultos como para menores, primero pasan por al área de psicología, en donde se realiza una evaluación, y posteriormente al endocrinólogo (médico especializado en hormonas), o en su caso, al médico general, con el fin de que llegue con las mejores condiciones.

“Todos los usuarios que van a iniciar terapia hormonal, independientemente de la edad, requieren de mecanismos para poder evaluar los efectos que va a tener la terapia hormonal, porque en algún momento genera cambios de comportamiento en el autoestima y hormonales”, indicó Martínez.

CDMX "Los Colores de la Diversidad", una llamada al respeto de la dignidad humana

Atención

La Unidad de Salud Integral para Personas Trans tuvo una inversión de 33.5 millones de pesos y consta de dos niveles y seis consultorios: dos de medicina general, uno de ginecología, uno de urología, uno de psiquiatría, uno de endocrinología; además de zonas de tomas de muestra y farmacia.

En total, en la clínica trabajan cuatro psicólogos, un psiquiatra, tres médicos de medicina general, un sexólogo, un urólogo y una endocrinóloga, los cuales atienden alrededor de 10 personas al día de manera totalmente gratuita; incluso, los medicamentos también son costeados por la unidad de salud.

El Sol de México platicó con personal de la unidad, quien comentó que las personas jóvenes son las que más solicitan los servicios; sin embargo, adultos también acuden a este lugar para buscar un cambio en su cuerpo y homologar su identidad de género.

“Aquí nos sentimos representadas y escuchadas. Por primera vez en muchos años se nos voltea a ver y se nos da el sitio y la dignidad que merecemos como mujeres. Fuimos perseguidas, encarceladas, recibimos un trato como escoria, como basura, como una aberración, una cosa que no se podía tratar”, indicó Violeta Briones, de 56 años residente en Cuauhtémoc y beneficiaria.

Tanto Liam como Violeta iniciarán en 15 días su terapia psicológica y posteriormente, si así lo confirman las evaluaciones, comenzarán su tratamiento hormonal. Ambos se encuentran nerviosos y contentos por poder iniciar su cambio de género, y aseguran que en este lugar se sintieron aceptados e identificados pues 50 por ciento del personal que trabaja en la clínica es de la comunidad LGBTI.