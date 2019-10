Con García Harfuch se mantiene proyecto de seguridad en CDMX: Gobierno

La reestructuración por la que atraviesa la Secretaría de Seguridad Ciudadana le apuesta a mantener el proyecto de seguridad planteado hasta ahora, como el fortalecimiento de la policía de cuadrante, la carrera policial, el trabajo de inteligencia conjunto entre la Procuraduría y la SSC, pero ahora estará al mando un hombre de carrera policial y de mano dura:

Omar García Harfuch, extitular de la Policía de Investigación de la Procuraduría local y de la Agencia de Investigación Criminal que investigó el caso Ayotzinapa.

Ante los cambios en el gabinete de la administración capitalina, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza plena en la jefa de Gobierno; “ella decide, lo demás sería opinión, pero no tendría relevancia porque le tengo absoluta confianza, ya podría resultar una obviedad, le tengo absoluta confianza a Claudia Sheinbaum y a ella corresponde este asunto”.

La mandataria capitalina manifestó en conferencia de prensa: “Va a ser el mismo planteamiento (de trabajo) y vamos a fortalecer al policía de cuadrante, sectores de Policía, la carrera policial y el trabajo de inteligencia”.

Sobre la llegada del nuevo secretario, la mandataria capitalina puntualizó que se debió a que él, como titular de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, ya tenía conocimiento de esa estrategia.

“La decisión de que el licenciado Omar García Harfuch se quede al frente, tiene que ver también con que él ha venido participando en los Gabinetes de Seguridad desde que se incorporó a la Policía de Investigación.

“Sabe cómo hemos venido trabajando, la necesidad muy importante de análisis, de revisión, de inteligencia para poder garantizar la seguridad a la ciudadanía (…) y sabe la manera de trabajar y la estrategia que estamos llevando a cabo”, dijo.

Sobre el desempeño de Orta Martínez apuntó que “ha habido cosas buenas” aunque atajó: “Esa es una evaluación que tiene que hacer la ciudadanía”. Para el nuevo secretario dijo que tiene que hacer un compromiso de garantizar seguridad.

También se le preguntó a la jefa de Gobierno si el hecho de que no hubo detenidos en la marcha del 2 de octubre fue la causa de la renuncia de Orta Martínez a lo que rspondió: "No, no tiene... Tomó una decisión personal... nosotros no vamos a reprimir pero tenemos que cumplir con la ley y hay investigaciones en la Procuraduría en este sentido".

PERFIL

Aunque Omar García Harfuch tiene una carga polémica por ser nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, e hijo de Javier García Paniagua, quien fue director de la extinta Dirección Federal de Seguridad y presidente del PRI, cuenta con una nutrida carrera policial.

Considerado en el ámbito policial como un hombre de mano dura, es licenciado en Derecho y Seguridad Pública por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Fue parte de la Policía Federal, de la Gendarmería y titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República.

Tiene estudios como curso para Comandantes de Unidades Antidrogas, impartido por la DEA; planificación de Operaciones Especiales, en la embajada de Estados Unidos; seminario para el Desarrollo de Ejecutivos-Agente del Orden del Gobierno de la República Mexicana, por la Academia Nacional del Buró Federal de Investigación (FBI), entre otros.

En el lugar de García Harfuch, quien se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación de la PGJ quedará como encargado de despacho Francisco Almazán Barocio.