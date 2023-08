Copias de actas de nacimiento dejan 171.6 mdp a la CDMX

La Ciudad de México aumentó sus ingresos captados por los servicios del Registro Civil, principalmente por las copias de actas de nacimiento, así lo señala el último informe sobre las finanzas públicas locales publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas local.

De enero a junio del 2023, la Ciudad de México captó 171.6 millones de pesos por la “Prestación de Servicios de Registro Civil”, la cifra más alta desde 2019.

“El avance de los ingresos se explica por el aumento de la demanda de documentos relacionados con el registro civil, dentro de los cuales destaca el trámite de copias de Actas de Nacimiento, que registraron un incremento del 17.3 por ciento en su número de operaciones”, detalla el informe.

En el mismo periodo del 2022, la administración local captó 162.1 millones de pesos. En 2021 la capital del país obtuvo 118.1 millones y en el primer semestre de 2019 hubo 122.9 millones de pesos.





Esto significa que, del primer año del gobierno a éste, la recaudación por la expedición de documentos creció 39 por ciento.

Durante el primer semestre del 2023, hubo un millón 280 mil 166 solicitudes de servicios en oficinas centrales del Registro Civil o juzgados, consistentes en expedición de actas de nacimientos, matrimonio y defunción, así como de divorcio y constancias del estado civil de los capitalinos.

El aumento de solicitudes de actas de nacimiento es notable no solamente en el Registro Civil con pago de por medio, también en las Ferias del Bienestar, donde los capitalinos pueden solicitar el trámite de manera gratuita.

Servidores de la Nación que atendieron en la feria instalada ayer en la Plaza Loreto, en la alcaldía Cuauhtémoc, confirmaron que la actualización del acta de nacimiento es de los trámites con mayor demanda durante estas jornadas de servicios.

Una de las razones principales por las que solicitan sus actas es porque se las piden en sus empleos, es el caso de Selene Viridiana Ramírez, de 30 años, quien requiere el documento para llenar los requisitos en un empleo.

“Mi acta ya tenía más de seis meses de haber caducado y así no me la aceptaban, por eso tuve que venir, me la dieron muy rápido, en 20 minutos y es muy cómodo que vengan aquí”, señaló en entrevista.

Situación similar fue la del señor Quintilio García, quien acudió a la Feria del Bienestar porque en su trabajo le pidieron actualizar su acta. “Yo vine porque en el trabajo me lo solicitaron y ya estaba vencida la anterior, tengo entendido que ahorita el acta anda como en unos 90 pesos”, dijo.

Otro de los motivos por el que solicitan la expedición de actas de nacimiento es para cumplir con la documentación que les permita a los solicitantes acceder a programas sociales, especialmente la de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, como fue el caso de Griselda Martínez y Carmen López de Nava, quienes solicitaron su acta para ser beneficiarias del apoyo económico.