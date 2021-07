¿Tienes de 18 a 29 años? Conoce los detalles de la vacunación anticovid en CDMX

Llegó el turno de los más jóvenes. A partir del martes 27 de julio se comenzará a aplicar la vacuna contra el Covid-19 a las personas de 18 a 29 años que residen en la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas buscan proteger a la mayor parte de la ciudadanía ante la rápida propagación de la variante Delta del coronavirus, que en esta tercera ola de la pandemia ha afectado más a la población de 18 a 39 años.

La aplicación de la vacuna para este grupo de edad inicia en seis alcaldías. Del 27 al 31 de julio será en la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan, donde se prevé inmunizar con una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V a 594 mil 602 personas.

En la alcaldía de Iztacalco, la vacunación será del 28 de julio al 1 de agosto, donde se aplicará el antígeno de Sinovac a 82 mil 803 ciudadanos.

En la Ciudad de México hay 1.7 millones de adultos de 18 a 29 años de edad, y en esta primera semana de vacunación recibirán la primera dosis entre el 30 a 40 por ciento de este grupo poblacional.

La personas que sean vacunadas con la Sputnik V, recibirán una cita para la segunda dosis entre 21 y 90 días después de la primera aplicación. En el caso de los que sean vacunados con Sinovac, deberán esperar entre 28 y 35 días.

¿Qué día me toca la vacuna?

Para las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan los días para la aplicación de la vacuna conforme a la inicial del primer apellido son:

A, B y C: Martes 27 de julio

D, E, F y G: Miércoles 28 de julio

H, I, J, K ,L y M: Jueves 29 de julio

N, Ñ, O, P , Q, R: Viernes 30 de julio

S,T, U, V, W, X, Y y Z: Sábado 31 de julio

Mientras que en Iztacalco será de la siguiente manera:

A, B y C: Miércoles 28 de julio

D, E, F y G: Jueves 29 de julio

H, I, J, K ,L y M: Viernes 30 de julio

N, Ñ, O, P , Q, R: Sábado 31 de julio

S,T, U, V, W, X, Y y Z: Domingo 1 de agosto

¿Cuáles son las sedes de vacunación?

Tláhuac , en la Unidad Habitacional Militar Vergel.

, en la Unidad Habitacional Militar Vergel. Miguel Hidalgo , en Campo Marte.

, en Campo Marte. Benito Juárez , en la Unidad de Congreso del Centro Médico Siglo XXI.

, en la Unidad de Congreso del Centro Médico Siglo XXI. Gustavo A. Madero contará con tres sedes: Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Escuela Nacional Preparatoria 9 y en la Arena Ciudad de México.

contará con tres sedes: Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Escuela Nacional Preparatoria 9 y en la Arena Ciudad de México. Tlalpan contará con dos sedes: el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Escuela Nacional Preparatoria 5.

contará con dos sedes: el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Escuela Nacional Preparatoria 5. Iztacalco, en el Palacio de los Deportes.

Qué documentos llevar el día de la vacunación

Las personas que acudan a vacunarse deberán llevar el expediente de vacunación impreso ya completado con su información, además de una identificación oficial (INE).

Para obtener e imprimir el expediente hay que ingresar al sitio web mivacuna.salud.gob.mx, llenar el formulario de datos, y a continuación se desplegará una hoja con su nombre, CURP y número de registro.

Foto: captura de pantalla

Sí ya te habías registrado puedes volver a ingresar tu CURP, te dirá que ya estas registrado y aparecerá el recuadro de expediente de vacunación, das clic y automáticamente se descarga el PDF.

La autoridad capitalina exhortó a los jóvenes que no viven en estas alcaldías a evitar acudir, "deben esperar cuando les toque su turno".

Si tuviste Covid-19, ¿cuánto tiempo debes esperar para aplicarte la vacuna?

Deben pasar mínimo 15 días a partir del alta que les dé el médico.

Si tengo más de 30 años y no me he vacunado, ¿puedo acudir a vacunarse aunque no haya vacunación en mi alcaldía?

Sí, acuda a la unidad vacunadora que mejor les convenga. Es necesario llevar identificación y descargar el expediente de vacunación.