Desactivan 5 sitios de reventa de boletos tras desastre con Bad Bunny

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectó y desactivó cinco plataformas dedicadas a vender boletos clonados o piratas para conciertos en la Ciudad de México.

La semana pasada, cientos de capitalinos no entraron al concierto de Bad Bunny debido a que sus entradas eran clonadas.

En entrevista con El Sol de México, la suboficial de la Policía Cibernética de la SSC, Fátima Colín, reveló que de enero a diciembre de este año han atendido 16 reportes de fraudes cometidos a través de plataformas que ofertan boletos de conciertos en la capital.

“Tenemos que se han localizado cinco sitios de venta de tickets y se ha llevado la desactivación de los mismos. No podemos mencionarlos, ya que como está en una carpeta de investigación, que te proporcione los datos entorpecería la indagatoria", indicó.

De acuerdo con la Policía Cibernética, en algunos casos el fraude es cometido con la entrega de la entrada en físico, pero en otros la página desaparece tras recibir el depósito y no finaliza la compraventa, sea o no falso el ticket.

Debido a que es una plataforma dedicada a la venta de boletos de diversos conciertos, no hay un grupo vulnerable en especifico, pues hay ocasiones en las que los padres llegan a comprar las entradas para sus hijos, o son los mismos adolescentes quienes caen en las presuntas ofertas que se publicitan.

“Si encuentro o llego a visitar una página, debo fijarme en la calidad de ortografía, la calidad de imágenes o contenido de la página, no dejarse llevar por las ofertas tentativas; es decir, si un día veo el precio de un boleto de cuatro mil pesos y al otro día lo encuentro en redes sociales en una página en mil pesos o menos, no dejarme llevar por esos presos atractivos, hay que desconfiar”, señaló.

MÁS VALE PREVENIR

La Policía Cibernética monitorea las 24 horas las redes sociales y páginas web para detectar plataformas falsas; además, difunde medidas a tomar en cuenta para no ser víctima de fraude, robo de datos personales o suplantación de identidad.

“Siempre debemos de visitar las páginas oficiales; también tener en cuenta que las redes sociales no se hicieron con el fin de la compra y venta de productos, no sabemos si el perfil en verdad me va a entregar el productor”, indicó Colín.

Las autoridades invitan a las personas que son víctimas de fraude en Internet a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, pues las sanciones corresponden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Recordar que en el mundo virtual nos podemos encontrar muchas cosas y los ciberdelincuentes están pendientes”, comentó la suboficial de la Policía Cibernética de la SSC.

De acuerdo con la organización TecCheck, existen páginas dedicadas a la venta de boletos, pero hay algunas que entregan en ocasiones clonados o duplicados, como Viagogo, que oferta un catálogo de eventos deportivos, teatrales y de conciertos a nivel internacional.

El director General de la organización Tec-Check, Maximilian Murck, aseguró a este diario que la duplicidad de boletos es, principalmente, porque el organizador del evento o sus afiliados copian las entradas y usan plataformas para revenderlas.