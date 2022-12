Diputados de CDMX se agarran a patadas y trancazos [Video]

Los diputados locales Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Jorge Gaviño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se enfrentaron a golpes previo a la sesión que se realizará en la sede del Congreso de la Ciudad de México, donde discutirá el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal del 2023.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo Jesús Sesma se dirige a Gaviño Ambriz diciéndole “¡poco hombre!”, así como varias palabras altisonantes. Mientras el perredista le contesta: “¡chingas a tu madre!”, a lo que Sesma le grita “¡eres un puto!”.

Como reacción a las ofensas, Gaviño Ambriz empuja a Jesús Sesma, quien le responde con una patada.

Apreciable @elsolde_mexico es mi deber aclarar lo siguiente pic.twitter.com/z001EQy1bI — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) December 15, 2022

El desencuentro ocurrió debido a que no hubo un acuerdo para incluir en la orden del día de este miércoles un dictamen que crea la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México, elaborado por la comisión que dirige Jesús Sesma.

Posterior a la pelea, el diputado del PVEM comunicó que los hechos ocurrieron cuando él se dirigía hacia su oficina, momento en el que coincidió con el diputado Jorge Gaviño, a quien le reclamó “su falta de palabra”, porque en un encuentro previo, el legislador perredista presuntamente le prometió a Sesma que votaría a favor de incluir en el orden del día el dictamen de la Ley de Bienestar Animal.

Sin embargo, Gaviño Ambriz votó en abstención, provocando que el dictamen no fuera considerado en la sesión de este 14 de diciembre.

“En respuesta al reclamo, recibí golpes e insultos, por lo que solo me queda ofrecer una disculpa por haber reaccionado a los mismos”, señala Sesma en un comunicado.

Foto: Twitter @ChuchoSesmaPVEM

Por su parte, Jorge Gaviño comentó ante medios de comunicación que todo comenzó porque él habló con su homólogo del PVEM, para aprobar dos dictámenes de la Comisión de Normatividad, relacionados con lineamientos para hacer más dinámicas las sesiones del Congreso. Gaviño Ambriz se enteró de que Sesma y sus asesores presentarían mociones suspensivas a los dictámenes, razón por la que se acercó a él para explicarle que estaba equivocado en sus percepciones sobre los mismos.

“Me faltaba uno o dos votos para reunir los 44 votos que se necesitan para aprobar reformas legales al estatuto del Congreso, a la ley del Congreso, la Ley Orgánica y al propio reglamento. Entonces yo le pedí que nos apoyara con su voto, él me dijo que sí, que estaba bien que iba a votar; pero que me pedía cambio que yo lo apoyara en la ley animal”, detalló.

Sobre la confrontación con @ChuchoSesmaPVEM. El fondo es un dictamen que considero regresivo al vulnerar los derechos de los animales. Pido disculpas por los insultos pero la defensa de los animales es una causa con la que estoy comprometido y no permitiré intimidaciones de nadie pic.twitter.com/jwmL5V6LVy — Jorge Gaviño (@jorgegavino) December 15, 2022

El diputado del PRD aseveró que, en ese momento, cuando Sesma le propuso aprobar su dictamen, no conocía el documento. Una vez que lo revisó y tras varias llamadas de sus compañeros de partidos, distintos a Morena, decidió votar en abstención, porque el dictamen tenía varias deficiencias que representan una regresión a los derechos de los animales.

“Lo que yo hice fue es abstenerme y se abstuvo el PAN, se abstuvo el PRI, se abstuvo el PRD, votó en contra MC y eso ya no le alcanzaron los votos para tener nueve votos que son los necesarios para poder incluir los temas (…). No hubo consenso, entonces no se inscribió, se enojó mucho el compañero Sesma y me empezó a decir que yo soy un poco hombre”, agregó.