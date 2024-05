En CDMX, denuncian 61 fraudes diarios

En la Ciudad de México se denuncian 61 fraudes al día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan sólo del 1 de enero al 30 de abril de este año se han reportado 7 mil 645 casos, siendo abril el mes con más denuncias, al sumar mil 965.

El delito de fraude muestra una tendencia al alza en los últimos cuatro años, según el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común de la CdMx, ya que en 2020 se reportaron 14 mil 398 fraudes; 18 mil 938, al año siguiente; 21 mil 493 en 2022, y 23 mil 891 casos en 2023.

Sin embargo, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, afirma que la cifra negra en este tipo de delitos es elevada.

CDMX Se desploman 84% las denuncias por secuestro en CDMX

Para muestra está el caso de Ernesto, quien este año fue una de las víctimas de la compañía Yox Holding, la firma de trading deportivo que prometía a sus inversionistas un rendimiento de hasta 2.5 por ciento mensual por el monto mínimo de 10 mil pesos, pues su denuncia no prosperó.

Ernesto, que prefirió reservar su identidad, y su esposa decidieron invertir cada uno el monto mínimo, pero a los pocos días se enteraron del fraude.

“Primero presentamos una denuncia colectiva, pero nos dijeron que no, que se rechazaba, porque nosotros no radicábamos en Jalisco (…) Cuando vamos a la CdMx tampoco nos aceptan la denuncia y ya decidimos perderlo, 10 mil cada quien, y ya decidimos no denunciar, porque nos iba a salir más caro”, lamentó.

La cifra negra, según Guerrero Chiprés, muchas veces responde a que las personas prefieren no denunciar para no perder tiempo y recursos.

“Más del 95 por ciento de quienes son víctimas o estuvo a punto de serlo no quiere ir al Ministerio Público a declarar o abrir la carpeta. Entonces es útil (que nos contacten) en la medida en que nos permite tener información”, señaló.

De acuerdo con expertos, la mayoría de las personas decide no denunciar porque piensan que no vale la pena

Entre 2021 y abril de este año, precisó, el Consejo recibió 7 mil 165 reportes de fraudes por compra y venta de internet.

“Nosotros ofrecemos acompañamiento al Ministerio Público, tratamos de convencer a la gente y hay diversas razones por las cuales no van”, indicó

“Una de ellas es que los montos solicitados en el 43 por ciento de los casos son menores de 10 mil pesos y mucha gente no quiere emplear su tiempo para e seguir el delito porque considera que no vale la pena. El 14 por ciento es de 10 mil pesos a 50 mil, y alrededor del 6 por ciento es de 50 mil pesos a más de 100 mil pesos”, explicó

Marisela Ortiz vivió un fraude hace un par de años, al comprar un viaje en línea para seis personas con destino a Cancún, por 30 mil pesos; sin embargo, cuando hizo el depósito, la supuesta agencia desapareció.

La mujer originaria de la Ciudad de México decidió presentar su denuncia ante las autoridades; sin embargo, ésta no prosperó.

“Con amigos periodistas de Cancún traté de investigar, pero la dirección que ellos tenían era un lote baldío. Levanté el acta en el Ministerio Público, me dijeron que había varios casos como el mío, pero no se podía rastrear porque se mueven a cada rato, al final no se pudo hacer nada”, expuso.

De acuerdo con el artículo 230 del Código Penal local comete delito de fraude quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero.

La prevención

De acuerdo con Guerrero Chiprés, el gobierno debe implementar campañas de difusión para que la gente asuma que existe vulnerabilidad en el mundo digital.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Eso quiere decir hacer scouting, exploración de las mercancías de las páginas web, de los servicios que se ofrecen también, pues hay que desconfiar de grandes ofertas”, refirió.

“Las campañas tienen también que enfatizar en que haya autoconciencia y autocuidado del propio consumidor y un diálogo mucho más convergente y dinámico con instituciones del sector público, agregó”.