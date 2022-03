Entrenan a ateneas para marcha del 8M

Antes de entrar a contener una marcha, que puede tornarse violenta, las integrantes del grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tienen que colocarse un equipo antimotines de 14 kilos, entre chaleco, espinilleras, casco y escudo, a fin de cuidarse y proteger a manifestantes y ciudadanos, lo cual logran con un adiestramiento constante.

Durante una entrevista con El Sol de México, Itzel Otero Manzo, directora de la Unidad Policía Metropolitana Femenil y conocida como jefa Atenea, consideró que las movilizaciones feministas son de alto riesgo, de gran nivel de violencia y lo que “queremos es dar un mensaje claro, el mensaje claro es que sepan estos grupos feministas que tienen enfrente a mujeres policías listas para apoyarlas, para ayudarlas, para protegerlas y para darles

seguridad”.

En el cuartel de ese agrupamiento, que este año cumple medio siglo de vida, su titular aceptó que por estas acciones de contención en marchas violentas las han reconocido y ascendido, lo que las ha beneficiado económicamente, porque ser nombrada para tener un grado mayor significa un bono más al sueldo inicial.

Cuando el contingente femenil fue formado, una de sus misiones fue el acompañamiento de mítines, saber qué solicitaban los manifestantes, a quién y sus resultados, pero desde hace dos años y medio empezaron a estar en la primera línea de contención de agresiones en las marchas, lo cual manda otro mensaje muy claro, señaló su jefa, de que las mujeres policías no las van a agredir ni someter, porque el equipo que portan es solamente para su protección.

Confesó que a las Ateneas no les gusta ir a las marchas, muchas de ellas salen lesionadas de las mismas, quedan mal, por ejemplo, de una rodilla por lo que son operadas y después de esa intervención quirúrgica ya no quedan igual, no pueden hacer ejercicio ni tener la misma vida que tenía antes y eso las marca mucho.

Reconoció que el movimiento feminista las ha ayudado mucho porque han volteado a ver a las mujeres policías y la SSC las apoya constantemente con cursos, entrenamiento, pláticas con psicólogos, a fin de estar en condiciones óptimas y mantener la calma.

La forma en que han logrado concientizarlas, informó, es decirles claramente cuáles son los objetivos, trabajar mucho en conjunto, darles confianza de que no se les va a dejar a solas y si alguna es tomada por los manifestantes irán por ella para volverla a integrar.

Aceptó que los abusos de mandos policiales contra las mujeres son generalizados, por lo que se trabaja con ellas para que dejen de tener miedo a las represalias por quejarse, “pero yo les digo que no tengan miedo, que acusen, ahora que tenemos el apoyo que acusen para que se pueda hacer justicia”.