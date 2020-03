Este 8 de Marzo, las mujeres paralizarán la CDMX

Los crecientes casos de feminicidios en la Ciudad de México y en el país han causado alarma entre las mujeres, principalmente en las agrupaciones feministas que mediante protestas quieren decir ¡Ya Basta! a la violencia de género, y para ello han convocado a una marcha para este 8 de marzo y a un paro nacional denominado #UnDíaSinNosotras para el lunes, con el fin de hacer conciencia no sólo en las mujeres, sino también en los hombres para cambiar la cultura machista que predomina en todo el territorio nacional.

Vivir en México y ser mujer es como practicar un deporte de alto riesgo. Las cifras son claras, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los feminicidios se incrementaron en más de 100 por ciento en los últimos cinco años, ya que se abrieron 411 carpetas de investigación en el 2015, mientras que en 2019 se reportaron 980.

Esta tendencia se mantiene, pues en el primer mes de 2020 hay reportadas 73 mujeres víctimas de feminicidio y en enero del año pasado se registraron 71.

En la Ciudad de México hay tres casos que han conmocionado a la sociedad: el primero de ellos, el de Abril, una joven madre que denunció a su esposo por golpearla en la cabeza con un bat de beisbol mientras dormía. Un juez ordenó la liberación del agresor y días después Abril fue asesinada a tiros en presencia de sus dos hijos cuando viajaban en un vehículo.

El segundo feminicidio fue el de Ingrid; vivía con su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, en una discusión él no sólo la mató, sino la destazó. Las fotos de su cuerpo quedaron impresas en dos diarios, lo que causó gran indignación y provocó dos días de protestas.

El último de ellos es el de Fátima, una niña de siete años que fue llevada por una mujer conocida por la familia a la salida de la escuela. El cuerpo de la niña fue encontrado cuatro días después de su desaparición. A Fátima la escogió esa mujer para ser “la novia joven” que su esposo necesitaba.

Este y otros muchos casos llevaron a los grupos feministas a convocar a un día sin mujeres para que todos aquellos, hombres y mujeres, que han vivido bajo este esquema machista reflexionen y sean partícipes de una transformación cultural en nuesro país.

GOBIERNO RESPETA EL PARO

Ingrid Aurora Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, declaró que como gobierno asumirán y respetarán que haya compañeras que se sumen a este paro.

Convocan a marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. / Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río.

La encargada de las políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en la capital del país ve oportunidades de cambiar estereotipos con la Alerta de Violencia de Género: “nosotras creemos que la alerta de violencia contra la mujeres decretada el 25 de noviembre también constituye una oportunidad de desplegar, de coordinar y de generar estrategias en materia de política pública”.

MUJERES DEMANDAN ATENCIÓN

Para Sayuri Herrera, abogada y defensora de derechos humanos de la organización Justicia Pro Persona, este es un nuevo proyecto, pues si bien cada año en el Día Internacional de la Mujer hay marchas, esta vez incluyó que el 9 de marzo se realice el paro y ha sido muy significativo para que realmente todas puedan hacer escuchar la voz de las que ya no están y de las que exigen prevenir la violencia.

“Manifestar que nos están asesinando y que las autoridades no están actuando debidamente frete a ello para prevenirlo”, expresó.

Comentó que para que sea una realidad que ya no asesinen a las mujeres es importante que las víctimas sepan que cuando denuncian se les va a atender, que en la agencia del Ministerio Público se les va a dar crédito de lo que están diciendo y que se les van a otorgar medidas de protección efectiva porque las mujeres cuando presentan una demanda están en mayor riesgo

MACHISMO INSTITUCIONAL

Para Georgina Cárdenas Acosta, jefa de la carrera de Sociología de la FES Aragón de la UNAM, es claro que la violencia contra las mujeres viene de una serie de instituciones, como el Estado, la Iglesia, y las pequeñitas, que serían la familia y la escuela, y en cada una de estas instituciones se soporta estructuralmente el tema de la dominación masculina entendida como machismo.

Argumentó que esto quiere decir que a través de todas estas instituciones que sostiene, avala y tienen un discurso de discriminación contra las mujeres, se jerarquizan a lo masculino y femenino, y lo femenino se coloca como subordinado, como no son iguales se genera discriminación y hay violencia contra lo que no se considera que no es igual.

Expuso: “Necesitamos ampliar las campañas de difusión y que todos los niveles de gobierno se involucren para promover condiciones de igualdad”