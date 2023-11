Falta de recursos detiene plan de rescate del Centro Histórico

El dinero no alcanza para emprender el rescate de una zona del Centro Histórico, ubicado entre las calles de República de Venezuela y Talavera, donde hay inmuebles con un gran valor histórico, reconoció Loredana Montes López, directora general del Fideicomiso del Centro Histórico.

La funcionaria, en entrevista con El Sol de México, calificó de prioritario el salvamento de los inmuebles que fueron los conventos de Jesús María y el de La Merced, el cual, advirtió, corre el riesgo de que una de sus partes colapse.

La entrevista tuvo lugar en la sede de ese organismo, ubicada en la Plaza Santa Catarina, en un edificio que en algún tiempo fue una maternidad y en sus muros es posible observar detalles de sus adornos, ahí la directora del fideicomiso habla de esa propuesta de rescate del área trasera del Palacio Nacional, cuya intervención costaría al menos 180 millones de pesos. Aseguró que en esa zona hay calles muy deterioradas, especialmente en la parte de lo que fue la Alhóndiga, pero otras no tanto por la remodelación que ha realizado la administración local.

Montes afirmó que en este proyecto sí quiso acudir a la colaboración de la iniciativa privada, lo cual aceptó es un poco difícil, “como no sea el señor Slim que le gusta el Centro y que se diga que sí le gusta y que pueda sacar esa lana, no sé quién la pueda sacar”.

La zona es de un movimiento comercial incesante y ese, consideró, es uno de los problemas que les impiden entrar, aunque aclaró que no desean que desaparezca el comercio, pues es parte de lo que mantiene vivo al Centro Histórico.

Actualmente, el Fideicomiso lleva a cabo trabajos para la rehabilitación estructural de 12 inmuebles de esa área, entre los cuales están los templos de Santo Domingo, La Profesa, La Santísima, Santa Catarina, la Sana Cruz y Soledad y Nuestra Señora de Loreto, con una inversión de 34 millones de pesos provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción. De esas iglesias, la de Santa Catarina ya reabrió sus puertas.

La funcionaria comentó que solicitaron 80 millones de pesos para llevar adelante estas reparaciones, pero solamente les dieron 34 porque también entregaron recursos a los gobiernos de Michoacán, Puebla y Oaxaca, que también tienen interés en atender su patrimonio histórico y que también resultó con afectaciones por el sismo del 19 de diciembre de 2017.

El gobierno federal puso una serie de condiciones para entregar el dinero, en primer lugar, que atendieran los inmuebles más icónicos, los que tienen más daños por ese terremoto o en riesgo de colapsar.

Con el dinero recibido, explicó Montes, las autoridades capitalinas hicieron una reestructuración sobre la forma en que aplicarían los fondos que ya les otorgaron, “porque no estaba fluyendo el dinero y eso nos ha permitido ir por lo menos abriendo al culto estos edificios. Obviamente, estamos pugnando porque haya una segunda, tercera y cuarta etapa o las que sean necesarias, pero el dinero siempre es menos que las necesidades”.

Se le preguntó ¿Cómo apoya la iniciativa privada, porque son 34 millones de pesos que no alcanzan? A lo que Montes López respondió: No alcanzan, en este caso concreto de los 34 millones de pesos. La Iniciativa Privada no apoya en nada porque se trata de templos y si no apoya la propia iglesia, ellos dicen que viven de sus limosnas y no les alcanza, no podemos probar lo contrario, es muy complicado, porque, además, hay que restaurar con los materiales originales.

“Lo ideal es que un Centro Histórico esté habitado, lo más habitado posible, el hecho de tener acciones para evitar que la gente se vaya del Centro Histórico y no quede despoblado, son cosas que estamos haciendo, por eso arreglamos fachadas, por eso arreglamos jardines, por eso estamos atentos a que la gente tenga identificación e identidad con su patrimonio cultural”, precisó Montes López.





Dio a conocer que el Fideicomiso del Centro Histórico tiene una escuela de participación ciudadana para sensibilizar, educar e informar a las personas sobre el valor universal e irrepetible que tienen los edificios y la cultura presente en la zona, al curso acuden pobladores interesados en conservar el patrimonio, “no son tantos como quisiéramos y haría un llamado a que el patrimonio cultural no es un capricho, sino una causa más por la que hay que luchar”, concluyó.