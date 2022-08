Garantizan abasto de electricidad para líneas 1, 2 y 3 del Metro

El suministro permanente de energía para las líneas 1, 2 y 3 del Metro estará garantizado a más de 40 años con la entrada en servicio de la nueva subestación eléctrica que sigue en construcción en la calle de Delicias, aseveró Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Durante una conferencia de prensa, tras un recorrido por las obras de esas nuevas instalaciones, las cuales contarán con transformadores de última generación y que son las más grandes y modernas del país en su tipo, el funcionario señaló que el Proyecto Metro-Energía responderá a futuro a las necesidades energéticas de la Línea 1, la cual, una vez que concluya su modernización, operará con 39 trenes y demandará mucho más energía de la que utilizaba para mover 25 convoyes.

Esto, continuó, también redundará en el registro de menos fallas por falta de electricidad, ya que el STC estará conectado directamente a dos grandes subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizadas en las zonas de Jamaica y Nonoalco.

El 70% de la población usa transporte público, el Proyecto Metro Energía significa dejar un transporte público de primer nivel para quien más lo necesita.



Hoy junto con @ManuelBartlett recibimos 3/4 transformadores que alimentarán de energía a las Líneas 1,2 y 3 del Metro. pic.twitter.com/SCMWZNaf4v — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 5, 2022

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, apuntó que los pasajeros del Metro van a sentir la mejoría en el servicio de sus tres primeras líneas, lo cual significa que irá más rápido y menos fallas.

El director general de Distribución de la CFE, Guillermo Nevares Elizondo, informó que las nuevas instalaciones estarían listas para fines de septiembre, la inversión es de cuatro mil 500 millones de pesos, su avance al momento es de 85 por ciento, que ya están montados tres transformadores y pronto llegará uno más.

De esta manera, la construcción de las nuevas instalaciones, que fue en tiempo récord, entró en su recta final y el viejo edificio siniestrado sería demolido.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México precisó que no tiene previsto aumentar la tarifa del Metro, a pesar de la inversión en esta nueva subestación, cuya construcción calificó de una verdadera revolución tecnológica.

Comparó que la energía que generará este proyecto puede alimentar de electricidad a una urbe de tamaño medio con un millón de habitantes, como Aguascalientes y Villahermosa.

“Es una inversión histórica la que estamos haciendo en el Metro de la ciudad, esto que se dice que la Ciudad de México o el gobierno de México con sus políticas de austeridad han dejado abandonado el servicio público es absolutamente falso, aquí se demuestra que una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, que son esas inversiones que a lo mejor no son espectaculares porque no es una nueva línea del Metro o no es una obra gigantesca, representa darle la larga vida a las líneas más antiguas del Metro de la ciudad”, estableció Sheinbaum Pardo.

Finalmente, en otro tema, fue cuestionada sobre las imágenes difundidas en redes sociales acerca de la Línea B del Metro a lo que respondió que la misma está a revisión por personal de la Secretaría de Obras y Servicios, pero adelantó que los expertos opinan que no hay problema