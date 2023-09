Hugo López-Gatell presenta su plan para "Humanizar la CDMX"

El ex subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, buscará “Humanizar la Ciudad”, para conseguir la candidatura a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México 2024.

Manifestó que estar al frente de la pandemia de Covid-19 le dejó experiencias no sólo en el área salud, sino lecciones en materia económicas, culturales y de desigualdad.

En conferencia de prensa, señaló que durante el proceso de participación interno no buscará financiamiento como aspirante a la candidatura, ni habrá anuncios o espectaculares con su imagen.

“Vamos hacer recorridos territoriales, no hay mejor vínculo que ir casa por casa, dando la voz, y vamos estar dialogando con la gente de todos los sectores sociales, económicos, culturales”, manifestó.

El ex subsecretario de salud aseguró que no busca la protección de un fuero, y tiene la conciencia tranquila respecto a su desempeño como servidor público durante la pandemia. Aseguró no le teme a la impartición o procuración de justicia.

“A mí no me manda nadie que meterme a este proceso, fue al revés, yo llevé una propuesta a las personas que encabezan el movimiento en el sentido de: aquí estoy al servicio, me apunto para contribuir no para que me den algo”, manifestó.

A través de una plataforma de internet, será donde López-Gatell Ramírez informará de sus eventos, recorridos y propuestas que estará realizando durante el proceso interno de Morena, como aspirante a coordinar los Comités de defensa de la transformacion de la CDMX.

“Para nosotros hay una convicción, la ética humanista, nosotros no tenemos un aparato que pueda movilizar a grandes movilizaciones o concentraciones. Tampoco tenemos grandes sumas de dinero que estén atadas. No van haber bardas pintadas con mi rostro, ni caricaturas con mi nombre”, destacó.

López-Gatell presentó mapas de la Ciudad de México donde resaltó las desigualdades que actualmente hay en las 16 alcaldías de la capital y aseguró por ello es necesario “Humanizar la Ciudad”.

Respecto a sus dos compañeros aspirantes la ex alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada y el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, envió un mensaje positivo y subrayó que será la gente quien votará por la mejor opción.

“Las dos personas que hasta el momento se han registrado han hecho elementos de su gestión positivas”, agregó.