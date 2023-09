Prepara Sandra Cuevas licencia y gira por las 16 alcaldías de CDMX

El martes 3 de octubre Sandra Cuevas solicitará al Congreso de la Ciudad de México una licencia por 16 días al cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc; y un día después iniciará un recorrido por las 16 demarcaciones y la cual concluirá el 19 de octubre.

La titular de esa alcaldía dio a conocer lo anterior en conferencia de prensa, donde asistieron sus principales colaboradores, a quienes ordenó seguir con sus labores y no descuidar el trabajo en las 33 colonias, porque a su regreso, manifestó que no quiere encontrar más ambulantes y pérgolas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

En el Salón de Cabildos de la sede de la demarcación, la alcaldesa de Cuauhtémoc confió en que los diputados capitalinos aprobarán sin mayor problema su petición de licencia e informó que su gira por la capital es para establecer contacto directo y cercano con sus habitantes, dialogar con ellos, escuchar sus preocupaciones y comunicarles sus planes y propuestas.

La aspirante a la candidatura del Frente Amplio Opositor a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México descartó que en sus recorridos la acompañen sus colaboradores en la alcaldía y que visitará las colonias más necesitadas localmente, para enseñar, afirmó, cómo gobernar a la capital.

Contrariamente a otros precandidatos, ella negó que gastará recursos en espectaculares, porque sabe cómo hacer rendir el dinero, y que su campaña la hará similar a la que hizo para ganar la alcaldía de Cuauhtémoc, aunque reconoció que alguien podría en su momento hacer donativos.

Adelantó que una de sus propuestas es reformar el andamiaje jurídico de la Constitución Política de la Ciudad de México para fortalecer a las alcaldías y puedan, por ejemplo, tener el pleno control de las decisiones de seguridad pública.

En otro tema, la alcaldesa de Cuauhtémoc urgió a los líderes de los partidos integrantes del Frente Amplio por México a avanzar en la elección del candidato a la jefatura de gobierno local, porque la ciudadanía quiere respuestas, saber ¿por quién va a votar? Quiere movilizarse y advirtió que cuando no hay acción los ciudadanos empiezan a desilusionarse.

CDMX Iztapalapa, la pieza clave para aspirantes a la jefatura de gobierno de CDMX

“Es el momento de responder a la ciudadanía, el frente debe hacer frente a lo que necesita este país, a lo que necesita esta Ciudad de México y no nos necesita pasivos y no nos necesita no tomando decisiones y no nos necesita en confrontación de compañeros, unos contra otros. Nos necesita en unidad, caminando. En 2024 esta ciudad va a ser gobernada por el frente”, confió la funcionaria.

Al hablar de Omar García Harfuch, aspirante a ser coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México por el Movimiento Regeneración Nacional, y una posible competencia electoral con él, insistió en que los ciudadanos no desean más confrontación, sino respuesta a sus problemas de movilidad, del Metro, de inseguridad y hay cosas más interesantes de qué hablar.

“Sin embargo, si se da, en su momento, pues yo sí tendré que hablar lo que realmente pasa en el Gobierno de la Ciudad de México. Voy a tener que hablar del crimen organizado, voy a tener que hablar de todos los grupos criminales que entraron a la Ciudad de México, que los dejaron crecer, de quien los tomó de la mano y les está abriendo la puerta de la Ciudad de México”, planteó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, desde hoy Sandra Cuevas inició una gira por las 33 colonias de la alcaldía, la cual concluirá el lunes 2 de octubre, a fin de saludar los vecinos y solicitarle su respaldo para competir por la candidatura a la jefatura de gobierno local.