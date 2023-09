Ricardo Monreal se baja de la contienda por CDMX; “sería suicidio”, dice

Ricardo Monreal ya no aspirará a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dentro del proceso interno de Morena.

Por la mañana ofreció distintas entrevistas radiofónicas en las que aclaró que solo se dedicará a las tareas que considere Claudia Sheinbaum. La razón de esa decisión es Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.

En entrevista con Adela Micha dijo que si Harfuch está en la contienda él no participaría.

“Prefiero darlo por perdido y no generar una expectativa que todo el mundo sabe y conoce. ¿Por qué tendría que ir de nuevo a un segundo procedimiento que obviamente sería como un suicidio?”, declaró.

Aunque García Harfuch sonaba como uno de los contendientes de Morena a la jefatura, este fin de semana dejó la SSC para apoyar a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, Monreal dejó ver que si Harfuch no contiende por la ciudad, aún tendría una posibilidad.

“Yo podría participar si fuera Clara, (Brugada), Mario (Delgado), no tendría problema, en esas circunstancias podríamos competir. Pero cuando está una personalidad cercanísima que está decidiendo, que es empleado de ella, pues dices tú: ‘qué caso tiene’. No puedes actuar con ingenuidad ni con autoengaño. Yo he decido eso, estar tranquilo”, aseguró.