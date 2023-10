Impiden paso a Sandra Cuevas en la Ceda y se llevan motos de su equipo al corralón

Luego de que la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, no pudiera pasar a la Central de Abasto (Ceda) para un acto político, la administración general del lugar informó que para cualquier actividad de este tipo es necesario un permiso.

Por medio de un comunicado, la administración general de la Ceda informó que la autorización para actividades propagandísticas ayudará a que se desarrollen de manera ordenada en el lugar ubicado en Iztapalapa.

Te puede interesar: Albergue en la GAM atiende 600 migrantes, pero tiene capacidad para 60

“Cualquier acción de propaganda política, al interior de la Ceda, como la realizada esta mañana por la señora Sandra Cuevas, debe contar con la autorización por la Administración General del Ficeda, para que su actividad se desarrolle de manera ordenada sin alterar la dinámica comercial y la seguridad de las personas”, indicó.

CDMX Prepara Sandra Cuevas licencia y gira por las 16 alcaldías de CDMX

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El comunicado se emitió luego de que Cuevas Nieves intentara llevar a cabo un recorrido en el mercado como parte de su primer día de actividades en la Ciudad de México rumbo a 2024.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo un grupo de personas le impidió el paso a la alcaldesa con licencia a la Ceda y suben motocicletas, del equipo de la aspirante, a una grúa.

“No me voy a ir. Me están secuestrando, no me dejan salir”, acusó Cuevas Nieves mientras varios hombres le impedían a ella y a su equipo continuar con su recorrido.

En otra grabación se aprecia cómo la alcaldesa acelera su cuatrimoto mientras los hombres que están frente piden no aventarlos.

Motos de Sandra Cuevas van a parar al corralón por no tener placas

El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que las motocicletas en las que la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc intentó recorrer la Ceda fueron llevadas al corralón.

De acuerdo con el mandatario, los vehículos en los que el equipo de la alcaldesa fue asegurado porque obstaculizaban la vialidad, además, algunas motos no tenían placas sólo permisos provisionales de Guerrero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Batres Guadarrama indicó que Cuevas Nieves y su equipo pueden pasar por los vehículos.