Inicia carrera de alianzas políticas por CDMX

El próximo 6 de junio la Ciudad de México vivirá una nueva elección para elegir a diputados locales, diputados federales y alcaldes, por lo que los partidos políticos ya acordaron ir en candidaturas comunes.

En entrevistas con El Sol de México, los dirigentes locales de Acción Nacional (PAN), Andrés Atayde, y de Morena, Héctor García, explican el proceso en el que se encuentran rumbo a la votación.

ESTRATEGIA

Atayde informó que al cierre de enero ya tendrán la lista con los nombres de sus candidatos, los propios (del PAN) y los comunes con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La lista con los nombres de sus candidatos la pueden registrar hasta la primera semana de marzo, de acuerdo a la normatividad de las candidaturas comunes, pero no desean extenderse hasta esa fecha. “Nosotros no queremos extendernos hasta la primera semana de marzo, sino más bien esperaría que en este mes, al cierre de enero podamos tener claridad de qué distritos y en qué demarcaciones, porque mi intención es que no vayamos juntos en toda la ciudad”.

Atayde dijo que los acuerdos con la presidenta del PRD, Nora Aria,s y el presidente del PRI, Israel Betanzos, han avanzando, pero por el momento lo que sí está acordado y cerrado es el tema de los distritos federales.

“En la Ciudad de México son 24 y como a nivel nacional si vamos en coalición eso implica ir en una mayor cantidad de distritos juntos y por eso en la Ciudad de México vamos a ir en 20 de 24 de distritos electorales federales, para lo local estamos planteando otra ruta y el diálogo ha sido muy positivo por eso creo que al cierre de este mes tendríamos el dibujo completo”, resaltó.

El PAN tendrá candidatos propios en alcaldías y distritos locales, que se elegirán mediante método ordinario, es decir, que la militancia podrá votar por sus preferidos que ahora están en precampaña.

“En candidatura común Miguel Hidalgo va a ser una de las propuestas que tenga en la mesa el PAN para que le ayuden las otras fuerzas políticas y en ese mismo sentido estamos para apoyar en demarcaciones para apoyar como son Cuajimalpa y Venustiano Carranza”, señaló.

SIN REELEECIÓN

Héctor García, líder de Morena en, comentó que van por el mismo esquema de candidaturas comunes junto al Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.

Aclaró que los nombres de sus candidatos se darán a conocer hasta la primera semana de marzo y la manera en la que elegirán a sus propuestas todavía la están discutiendo, pues deben procesarla y ver dónde les conviene establecer una candidatura triunfadora.

Indicó que también repetirá el lema para la campaña de “Juntos Haremos Historia”.

Morena es mayoría en las alcaldías y en el Congreso local, este año será la primera ocasión que se viva la reelección, si bien los actuales funcionarios podrán ejercer este derecho, no significa que vuelvan a repetir.

Además, en Morena no habrá reelección en los diputados de representación proporcional porque sus estatutos no lo permiten.

Por la pandemia se determinó que por medio de una encuesta se definirá si se reeligen y el comité ejecutivo nacional de elecciones hará este proceso.

Adelantó que no hay reelección garantizada pues habrá otros elementos que tendrán que acatar como la paridad e igualdad sustantiva. “Nosotros tenemos que tener a inicios de marzo los que van a ser nuestros candidatos”, refirió.